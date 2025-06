Anna Wintour, una de las figuras más influyentes del mundo de la moda, anunció hoy su salida como editora en jefa de la edición estadounidense de Vogue, posición que ocupó por más de 37 años.

Según el diario Women’s Wear Daily, la comunicadora de 75 años anunció su dimisión mientras realizaba una reunión interna con su equipo, asegurando que ella buscará una nueva jefa de contenido editorial para la revista.

No obstante, la misma revista anunció que Wintour estará “cambiando su enfoque dentro de Condé Nast”, empresa que posee publicaciones como Wired, Vanity Fair, GQ, AD, Condé Nast Traveler, Glamour, Bon Appetit, Tatler, World of Interiors, Allure, entre otros, pero que permanecerá como directora de contenido del conglomerado.

“Cualquiera que trabaje en el ámbito creativo sabe lo esencial que es no dejar nunca de crecer en el trabajo propio“, sostuvo la comunicadora. ”Ahora, me encuentro con el mayor placer de ayudar a la próxima generación de editores apasionados irrumpir el campo con sus propias ideas", agregó.

Dicha determinación no tendrá impacto en la dirección de la revista The New Yorker, que seguirá bajo la supervisión de David Remnick, quien lleva en ese puesto desde 1988.

Dicha determinación surge luego de cuatro años en que el conglomerado modificara su estructura editorial, fusionando a diversos equipos editoriales de alrededor del mundo.

Todo mercado en que Condé Nast opera con un jefe de contenido editorial, que es presidido por un director editorial global. El rol de jefe de contenido editorial en Estados Unidos se unirá a los otros jefes de Japón, China, India, Taiwan, Inglaterra, Francia, España, Alemania, Italia y el Mediano Oriente.

En casi cuatro décadas, Wintour se convirtió en una figura emblemática en la industria de la indumentaria.

La periodista hizo historia al ser la primera editora en llevar los mahones a la portada de la revista en noviembre de 1988, momento que, según ella relató en el documental “In Vogue: The Editor’s Eye”, la imprenta llamó para preguntar si la misma se trataba de un error.

Wintour fue la persona responsable en convertir el Met Gala, evento de recaudación de fondos para el Metropolitan Museum of Arts’ Costume Institute, en un espectáculo inigualable, donde artistas como Bad Bunny, Rihanna, Lady Gaga, Zendaya, Kim Kardashian y Blake Lively se han destacado por sus ostentosos ajuares.

52 Fotos Este año, el tema de la gala se inspira en la exposición anual de moda del Museo de Arte Metropolitano de Nueva York, llamada ‘Superfine: Tailoring Black Style’.

Wintour, además, se convirtió en inspiración para “The Devil Wears Prada”, película basada en el libro escrito por Lauren Weisberger, donde cuenta experiencias que tuvo con la conocida figura mientras fungía como su asistente, convirtiendo a la inglesa en un ícono.

La comunicadora también fue responsable de colocar celebridades como Taylor Swift, Beyoncé , Rihanna y Lady Gaga, personajes de la cultura popular como Kim Kardashian y Hailey Bieber, atletas como Lebron James y Simone Biles, al igual que primeras damas como Hillary Clinton, Michelle Obama y Jill Biden, en su portada.