Valentino, el último de los grandes diseñadores de la moda, falleció este lunes en Roma a los 93 años tras una larga carrera que le convirtió en el gran maestro de la elegancia y en todo un referente para varias generaciones de diseñadores.

Desde que empezó a estudiar moda con tan solo 14 años hasta que se retiró en 2007, la carrera de Valentino Garavani (1932-2025) estuvo jalonada de grandes momentos que forman parte de la historia del diseño.