La megaestrella Bad Bunny, ganador de seis premios Grammy, dejó su sello en la Met Gala 2026 esta noche con una propuesta que va más allá de la moda, llegando a la alfombra como una versión de sí mismo 50 años en el futuro.

Bad Bunny for the 2026 Met Gala. pic.twitter.com/rmN0IwpiEp — Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) May 5, 2026

El look surge como respuesta directa al tema de la exposición del Costume Institute de este año, The Aging Body, curada por Andrew Bolton. Benito lo asumió sin reservas, usando su plataforma en uno de los momentos culturales más importantes del año para confrontar el tiempo y la identidad en sus propios términos.

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La transformación fue obra de Mike Marino, uno de los maquilladores de prótesis más destacados del mundo. Cada arruga y detalle fue esculpido a mano tras una conversación entre Marino y Benito sobre cómo el paso del tiempo podría marcar realmente su rostro, cuello y manos. El resultado es hiperrealista, sin caer en lo teatral.

109 Fotos La ceremonia se lleva a cabo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (The Met).

Benito vistió un traje de esmoquin negro, diseño propio desarrollado en colaboración con Zara. El look incluye una camisa negra a medida y un lazo escultural de gran formato, guiño directo al icónico vestido “Bustle” de Charles James de 1947, pieza que forma parte de la colección permanente del Costume Institute. La silueta, atemporal y completamente en negro fue pensada con intención: el traje no envejece, él sí. El look se completó con joyería Cartier incluyendo un reloj de archivo de 1995.