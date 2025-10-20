Dieciséis estudiantes de la Academia Tommie Hernández dieron un paso firme hacia sus carreras en la industria de la moda al presentar sus primeras colecciones como diseñadores noveles durante el Puerto Rico Fashion Week.

Este evento marcó no solo el cierre de su formación académica, sino también su debut oficial en el escenario profesional.

Los egresados de las certificaciones en Diseño y Patrones de Ropa y de Trajes de Baño demostraron su destreza técnica y creatividad en una pasarela que reunió a diseñadores establecidos, medios de comunicación y figuras clave del sector. Cada colección fue resultado de un año de formación intensiva en diseño, patronaje, entalle y confección.

“Es de gran satisfacción poder ser herramienta para preparar a estos futuros diseñadores y verlos listos para triunfar en la industria,” expresó Tommie Hernández, directora de la academia, diseñadora y educadora, al resaltar la transformación de sus estudiantes durante el proceso formativo.

La certificación, que se ofrece en modalidad presencial y virtual, permite la participación de estudiantes desde Puerto Rico y el extranjero. En esta edición, jóvenes desde Florida y Texas también lograron culminar su formación a distancia, presentando sus propuestas en la pasarela final.

Cada estudiante desarrolló una colección desde su etapa conceptual hasta la confección de tres piezas completas, reflejando estilos e inspiraciones variadas: desde influencias culturales puertorriqueñas y raíces taínas, hasta referencias al arte de Gaudí, el glamour del Mid Century, y exploraciones de la identidad femenina y caribeña.

Durante el evento también se celebró una ceremonia de premiación que reconoció las mejores propuestas. En la categoría de Ropa, el primer lugar fue para Elizabeth Rolón, quien recibió un certificado de regalo de $100 de Las Telas y un espacio en el evento Get Dressed en Mayagüez. Le siguieron Karal Morales en segundo lugar y Nancy Pérez en tercero.

El Premio Total Look, que reconoce la creatividad integral del diseño, fue compartido por Mayra Moreno e Isabel Hernández.

En la categoría Swim (trajes de baño), Alanis Guilfuchi obtuvo el primer lugar y un premio similar. Valerie Figueroa y Yamiria Pacheco completaron el podio. El Premio Total Look en esta categoría fue para Kenia Romero, mientras que Emmarie Vélez recibió un reconocimiento especial.

“Estos premios representan una gran oportunidad para que los estudiantes comiencen a vender sus piezas y promocionar sus marcas, dando sus primeros pasos como empresarios,” añadió Hernández.

La Academia Tommie Hernández continúa posicionándose como una institución líder en la enseñanza de moda en Puerto Rico, formando diseñadores con visión empresarial y sólida preparación técnica.

Las personas interesadas en aprender costura o certificarse profesionalmente pueden comunicarse al 939-417-4050 o visitar @academiatommiehernandez en Instagram para más información.