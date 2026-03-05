La casa de cosméticos Maybelline New York anunció el lanzamiento de su campaña “Hype Up Your Prom”, iniciativa dirigida a las clases graduandas de escuela superior, incluyendo Puerto Rico, que ofrece la oportunidad de ganar $5,000 para la celebración del “senior prom”.

“Como parte de los esfuerzos de la campaña y con el objetivo de fortalecer la conexión con la comunidad estudiantil, Maybelline New York estuvo visitando escuelas alrededor de la isla, junto a los talentos de la campaña Larissa Dones, Juliana Rivera y JC Martínez”, destacó el comunicado de prensa. Durante estas visitas “se llevaron a cabo dinámicas diseñadas para aportar positivamente a la juventud, así como orientar a los estudiantes sobre el proceso de participación para ganar el gran premio”.

La famosa marca de maquillaje reiteró su intención de contribuir, mediante esta iniciativa, a uno de los eventos más significativos para los estudiantes. “Maybelline New York busca apoyar a las clases graduadas en la creación de una experiencia memorable, al tiempo que reafirma su mensaje de empoderamiento y autenticidad: celebrar quién eres y cómo eliges brillar”, añade la nota de prensa.

Para participar, los estudiantes deben realizar la compra de dos o más productos de Maybelline New York o Garnier en cualquier tienda Walgreens en Puerto Rico. Una vez realizada la compra, deben visitar https://www.maybellinepr.com/prom/, registrar el nombre de su escuela y subir el recibo de compra. Al completar estos pasos, quedarán automáticamente participando por la oportunidad de ganar el premio grupal. Además del premio principal de $5,000, los participantes también tendrán la oportunidad de ganar premios individuales, que incluyen tarjetas de regalo, tablets, cámaras digitales, entre otros.

Esta promoción estará disponible hasta el 31 de marzo de 2026. Para más detalles, reglas oficiales, fechas de participación y requisitos, puedes acceder a https://www.maybellinepr.com/prom/.