Las modelos profesionales Caridad Fernández, Ana Anislaimán y María María evaluaron a las decenas de candidatas que llegaron a la audición en Plaza Las Américas. ( Suministrada )

Desde un lugar para despojarse las tensiones, hasta una plataforma para apoyar a quienes siguen en la lucha por un mejor mañana.

Decenas de pacientes y sobrevivientes de cáncer participaron hoy, miércoles, en el “casting call” para el décimo aniversario “Juntos por el Rosa Fashion Show″ que se llevará a cabo el próximo 26 de marzo en el Popular Plaza del Distrito T-Mobile.

Mujeres de diversas experiencias de vida llegaron a Plaza Las Américas para la audición del desfile de moda que contará con la participación de diseñadores como Carlota Alfaro, Lisa Capallo, Carmen Chirino, Heriberto Vázquez, Reynaldo José, Gustavo Arango, Eddie Guerrero, Carlos Alberto, David Antonio, Marcos Carrazana, y otros más que presentarán confecciones para resaltar la historias de fortaleza y resiliencia de las futuras modelos.

PUBLICIDAD

Dicho evento se realizará como parte de la campaña de concienciación y recaudación de fondos de la iniciativa Juntos por el Rosa de la empresa V. Suárez and Co., a beneficio de la fundación Susan G. Komen Puerto Rico y Sociedad Americana contra el Cáncer.

“No me dejo vencer”

Vilma Ibáñez, quien es actualmente paciente de cáncer, fue la primera candidata en ser evaluada por las modelos profesionales Caridad Fernández, María María y Ana Anislaimán para el desfile de moda, y afirmó que su aspiración fue por su anhelo de sobrellevar su diagnóstico y apoyar a otras mujeres que afrontan una experiencia similar a la suya.

“Estoy tratando de asistir a todo, me gusta apoyar a las demás pacientes, quiero llevar un documental de todo el proceso y seguir llevando el testimonio de lo que es la enfermedad y cómo es el proceso”, compartió Ibánez, quien se recupera de un proceso quirúrgico.

“Estoy recién operada, con dolores, tengo un pulmón colapsado, tengo poca respiración, pero estoy aquí, y no me dejo vencer”, afirmó la boricua, quien reiteró que lo más sanador del proceso es mantener una buena actitud.

Yesenia Mercado, sobreviviente de cáncer de mama por más de 12 años, expresó que su aspiración por ser seleccionada en el “Juntos por el Rosa Fashion Show” es para continuar auspiciando eventos que ayuden no sólo a elevar el autoestima de las pacientes, sino a fomentar comunidad en los momentos más vulnerables.

“Al principio, no tenía conocimiento sobre la enfermedad, pero me fui informando de las organizaciones sin fines de lucros y los médicos, que me sirvieron de gran ayuda, especialmente cuando en mi familia no había historial alguno”, expresó Mercado, quien afirmó que, con la ayuda de estas entidades y la perspicacia, logró conseguir las herramientas para combatir la enfermedad.

PUBLICIDAD

“Ya la edad que tengas no importa, es importante que si siente algo que está raro, que tomes acción y vayas a los doctores”, indicó.

Zaira de Lourdes López, por otro lado, compartió que se enteró de la audición en el “Juntos por el Rosa Fashion Show” por Primera Hora, y afirmó que su participación nació por el interés de compartir su experiencia con el cáncer, así como una “distracción del proceso que estoy viviendo ahora mismo”.

“Esto es un proceso agotador, yo acabé de salir de mi séptima radioterapia hoy, y son 21 en total, así que me queda un mundo por delante, y esto es algo que es para distraerme, para divertirme”, destacó López.

La aspirante también aprovechó para llevar un mensaje directo tanto a las mujeres que enfrentan la condición de salud, así como aquellas que sospechan de un futuro diagnóstico.

“Nadie es mejor que nosotras para conocer nuestro cuerpo. En mi caso, vi unos cambios y pedí que me hicieran una mamografía antes de cuando me tocaba en el año, el doctor me lo negó, y esperé unos cinco meses más para que me la hicieran la mamografía con un resultado de biopsia positivo”, acotó López, quien dice que tras el diagnóstico, pasó por una lobectomía sencilla en el lado izquierdo, pero que tuvo que pasar por una segunda intervención tras hallarse carcinógenos en la región afectada.

“Si usted ve algo raro con su cuerpo, insista, si el ginecólogo no quiere hacerle una mamografía porque no ha pasado, vaya a su médico primario o internista porque usted es la mejor que conoce su cuerpo”, reiteró.

Si desea apoyar el “Juntos por el Rosa Fashion Show”, el mismo se llevará a cabo el próximo 26 de marzo, a las 6:00 de la tarde, en el Popular Plaza de Distrito T-Mobile.