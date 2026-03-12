Que si son baratos, que si son caros, que si se copian, que si te cogen de lo que no quieres ser, que si todos vienen del mismo sitio.

Si estás pegado crónicamente a tu teléfono y vives en Puerto Rico, es posible que has visto el sal pa’ fuera que se ha formado entre los creadores de contenido Victorino Style y Perfuadictos sobre los perfumes árabes y los perfumes nichos.

El papelón ha sido tanto, que hasta el locutor Jorge Pabón, mejor conocido como “Molusco” convocó al “Panel Oloroso” para que cada uno debatiera sobre estos productos de belleza e higiene personal que continúan conquistando el mercado a nivel internacional.

PUBLICIDAD

Relacionadas Perfumes árabes conquistan el mercado puertorriqueño

¿Pero qué rayos es un perfume árabe? ¿Qué es un perfume nicho? ¿Y en dónde quedan los perfumes de diseñador?

Primera Hora te comparte unos puntos claves para que realmente entiendas de qué consiste cada grupo.

-Los perfumes árabes son naturalmente fragrancias que provienen mayormente de los Emiratos Árabes Únidos. En general, marcas como Lattafa, Armaf, Afnan, Khadlaj y Paris Corner son algunas de las casas que más se han destacado en este mercado, atrayendo al público por sus productos de alta concentración de aceites, desempeño prolongado en piel, precios accesibles y ofrecer productos mayormente inspirados en perfumes.

-Los perfumes nichos, o perfumes de autor, se distinguen por ser fragancias que provienen de empresas y talleres que se dedican exclusivamente al arte y experimentación de la perfumería y, comúnmente, están asociadas a ser más exclusivos y costosos, según la revista Vogue. No obstante, los perfumes nichos no son exclusivamente perfumes de lujo, dado que estos productos ya están entrando a tiendas por departamento tradicionales, y hasta pueden llegar a ser igual de accesibles, o más, que un perfume de diseñador.

-Un perfume de diseñador, por otro lado, es una fragancia mayormente asociada a una casa de moda o una línea de cosméticos, donde su valor puede ser variado tras ser confeccionados en masa. Actualmente, muchas casas de moda ofrecen líneas “firmas”, que se encuentran en tiendas por departamento o tiendas de perfumes autorizados, así como líneas “privadas”, que están disponibles sólo en tiendas de lujo y las “boutiques” de las casas de moda.

PUBLICIDAD

-Los perfumes árabes no equivalen a ser perfumes baratos, dado que una marca como Kayali, oriunda de los Emiratos Árabes Unidos, ofrecen sus productos para cadenas multinacionales como Sephora desde 2018. Mientras que la casa de perfumería de lujo Amouage, conocida por sus fragancias que valen entre $395 y $550, es natural de Omán, nación vecina a los Emiratos Árabes Unidos. Cabe destacar que la gigante de belleza L’oreal adquirió acciones minoritarias de la marca de lujo por alrededor de $3,000 millones de dólares en febrero del año pasado, según el portal Fashion Network. Otras líneas de lujo de la perfumería árabe son Oman Luxury, Anfas y Spirit of Dubai.

-Las “inspiraciones”, o “dupes”, no son exclusivas de la perfumería árabe. Aunque marcas como Lattafa, Rasasi, Paris Corner y Khadlaj conquistan las tiendas de la plataforma social TikTok, otras marcas como Dossier, y hasta empresas de moda rápida como Zara, ofrecen perfumes inspirados en fragancias de lujo a precios accesibles, algunos hasta indicando de cuál perfume se basó.

-La explotación infantil no es exclusiva a los perfumes árabes, a diferencia de lo que alegó Victorino Style en un video de su cuenta de Instagram, ni tampoco a la perfumería nicho. No obstante, una investigación del diario BBC reveló que el jazmín usado por los proveedores de Lancôme y Aerin Beauty, eran recogidos por niños y adolescentes de entre 5 a 15 años, algunos de ellos trabajando en turnos de hasta 12 horas. En dicha pesquisa periodística, se indicó que L’oreal, propietaria de Lancôme, declaró que la flor que usá en perfumes como Idôle L’Intense estaba comprometida con los derechos humanos, y Estée Lauder, dueño de Aerin Beauty, dijo que se puso en contacto con sus proveedores para aclarar la situación.