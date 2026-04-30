Impresionar con un peinado o corte de cabello en tendencia suele estar en la lista de pendientes para muchos estudiantes en cuenta regresiva al “prom” o fiesta de graduación.

Las dudas pueden asomar a la hora de decidir qué opción te conviene y cuán fácil o complicado puede ser manejar ese “look”. ¿Cuáles son los más populares? ¿Qué debes tener en cuenta al elegir?

“Estamos viendo un cambio en cómo el hombre se está cuidando más y está invirtiendo más energía y dinero en cómo su imagen se ve”, expresó el estilista Abraham Rohena al comparar con el comportamiento de hace años. “Muchachos de 17, de veintitantos años, están más pendientes a lo que ven en ‘social media’, de ciertas personas que son ‘influencers’, y eso lo traen mucho al día a día. Estamos viendo bien marcado ese cambio de generación de cómo se preocupan por su imagen”.

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Al decidir un corte se debe tener en cuenta mucho más que lucir una imagen para un solo evento.

“Lo más importante a considerar es si me lo voy a poder peinar, el tiempo y habilidad que tengo para peinarme”, dijo el propietario de Abraham Hair Salon, quien cuenta con el barbero Javier Agosto entre sus recursos. “También, la densidad de cabello que tengo, si el cabello es muy ‘frizzy’ o no, si con el clima que tenemos en Puerto Rico lo voy a poder manejar en casa. Y el producto que voy a tener que buscar”, enumeró entre los criterios.

A continuación, Rohena mencionó tres de los estilos que más están acaparando la atención entre los jóvenes.

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El actor Timothée Chalamet popularizó el estilo The Flow. ( Shutterstock )

The Flow: “Es básicamente un cabello en capas peinado hacia atrás”, describió Abraham Rohena sobre el “look” que requiere cierto largo de crecimiento o cierta melena. “Mide como una pulgada, pulgada y media en todo lo que es alrededor”, agregó sobre la tendencia que puede peinarse hacia un lado o con partidura en el medio con estilo hacia atrás en los lados. “Es común ver tantos jóvenes de veintitantos años llegar a pedir este cabello encapado. Es algo que vamos a ver mucho en estos ‘proms’ ”.

“Es básicamente un cabello en capas peinado hacia atrás”, describió Abraham Rohena sobre el “look” que requiere cierto largo de crecimiento o cierta melena. “Mide como una pulgada, pulgada y media en todo lo que es alrededor”, agregó sobre la tendencia que puede peinarse hacia un lado o con partidura en el medio con estilo hacia atrás en los lados. “Es común ver tantos jóvenes de veintitantos años llegar a pedir este cabello encapado. Es algo que vamos a ver mucho en estos ‘proms’ ”. French Crop: “Es un corte como si fuera un ‘low fade’, con peinado hacia el frente. Es como de una pulgada en la parte del tope, peinado hacia el frente”, detalló Rohena sobre el “look” que tiene como protagonista mayor volumen en la nuca y laterales más cortos con efecto de degradación. “Es un corte que vamos a necesitar darle mantenimiento quizás dos veces al mes porque mientras más corto, más rápido se pierde la forma”, advirtió sobre las atenciones que demanda esta alternativa. “Es otro de lo que estamos viendo en el mercado”.

“Es un corte como si fuera un ‘low fade’, con peinado hacia el frente. Es como de una pulgada en la parte del tope, peinado hacia el frente”, detalló Rohena sobre el “look” que tiene como protagonista mayor volumen en la nuca y laterales más cortos con efecto de degradación. “Es un corte que vamos a necesitar darle mantenimiento quizás dos veces al mes porque mientras más corto, más rápido se pierde la forma”, advirtió sobre las atenciones que demanda esta alternativa. “Es otro de lo que estamos viendo en el mercado”. Mullet: “Es lo mismo que veíamos antes como un playero, quizás mucho más ajustado y más como un encapado en la parte de atrás, pero no tan largo”, detalló sobre este “look” asimétrico. El cabello que va de la parte de la nuca hacia la parte frontal es casi parejo, “con algunas dos o tres pulgadas de largo, y mucho más corto en la parte de los laterales. Pero todo lo que es la parte de atrás, se lo dejan más largo. Es otro de los estilos que más se está viendo”.