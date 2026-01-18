Los mahones o jeans son una de las prendas más usadas en nuestro día a día. Su versatilidad permite combinarlos para ocasiones casuales o formales. Por esta razón, casi todas las personas cuentan con al menos un pantalón de mezclilla, como también se le conoce a la distintiva tela.

Los mahones se popularizaron en la década de 1950. Para finales de los años 80 ya era una tendencia mundial. Desde entonces, se convirtió en una prenda indispensable. Sin embargo, un lavado inadecuado provoca pérdida de color y desgaste prematuro, pese a que se trata de un tejido resistente.

El cuidado correcto de los jeans ayuda a conservar su forma, su tono y su diseño. Esto incluye definir cada cuánto lavarlos y conocer el método adecuado para hacerlo sin afectar el material.

¿Cada cuánto se deben lavar?

La marca Levi’s señala que lavar los jeans con demasiada frecuencia provoca que pierdan su forma y su ajuste. La recomendación es lavarlos una vez cada 10 usos como máximo. Entre lavados, se sugiere eliminar pequeñas manchas con un paño húmedo o con un cepillo de dientes viejo y jabón suave, en lugar de usar la lavadora.

Por su parte, Tommy Hilfiger advierte que los tintes y diseños de los jeans no son altamente resistentes. Por eso, aconseja lavarlos solo cuando sea necesario y nunca después de un solo uso.

La marca de detergente Ariel coincide con estas recomendaciones. La empresa indica que el lavado frecuente hace que los jeans pierdan su forma. Además, explica que la mezclilla necesita tiempo para adaptarse al contorno del cuerpo.

¿Cómo lavarlos correctamente?

Para el lavado, Levi’s recomienda voltear los jeans al revés antes de limpiarlos. Este paso protege el color y el tejido. La marca aconseja lavarlos a mano, usar agua fría y evitar la secadora.

La empresa JeansTrack añade que no se debe utilizar suavizante. Este producto modifica la superficie del tejido y afecta la transpirabilidad. Como alternativa, recomienda usar vinagre blanco, ya que resulta más natural, económico y desinfectante.

Durante el secado, la compañía sugiere colgar los jeans al revés y a la sombra. La exposición directa al sol provoca pérdida de color en la mezclilla.

También es importante colgarlos de inmediato después del lavado. Si permanecen húmedos por mucho tiempo, se arrugan con facilidad y las arrugas tardan en desaparecer. Además, tanto el algodón como las fibras elásticas pueden retener malos olores si no se secan al aire fresco, según el sitio especializado Mejor con Salud.

En el caso de los jeans con aplicaciones termo adhesivas, el lavado requiere mayor cuidado. Se debe evitar que los adhesivos se despeguen. Después del secado, no se recomienda planchar directamente sobre los adornos, ya que el calor daña la prenda y puede afectar la plancha, de acuerdo con JeansTrack.