La marca puertorriqueña Yomas, creada por la artista y diseñadora Jomary “Joma” Segarra, anunció la apertura oficial este jueves de su primer “flagship store” y atelier en Miramar. Este nuevo espacio, localizado en 1000 Ave. Ponce de León, se convertirá en una tienda, un laboratorio de experimentación textil y un centro de manufactura local, todo bajo un mismo techo, lo que marca un logro para la moda caribeña.

Yomas es reconocida por su enfoque en diseño circular, “knitwear” tecnológico y procesos de producción responsables, según resalta el comunicado de prensa. “La marca integra maquinaria de tejido rectilíneo industrial, técnicas de acabado artesanal y programación digital para crear piezas que fusionan arte, innovación y un lenguaje estético profundamente caribeño”, agrega el escrito.

Jomary Segarra, fundadora y directora creativa de Yomas, destacó sus esfuerzos en esta aspiración. “La apertura de este espacio representa años de trabajo, aprendizaje y comunidad. Antes de abrir las puertas al mundo, quise celebrarlo con las personas que acompañaron la visión desde el principio, quienes sostuvieron la idea con presencia y consistencia”, dijo.

El nuevo atelier servirá, además, “como punto central para desarrollar materiales experimentales, colaborar con artesanas y artistas locales, y expandir la industria de manufactura responsable en Puerto Rico”, detalla la comunicación escrita.

En términos visuales, la tienda presenta “mobiliario escultórico diseñado por la propia Jomary Segarra, incluyendo la ya distintiva mesa espiral en caoba y lámparas hechas a mano que reflejan la intersección entre arte y funcionalidad, elementos que han definido el universo visual de Yomas”.

Sobre Yomas

Yomas es una marca de diseño circular fundada en Puerto Rico por la artista Jomary Segarra. A través del uso de maquinaria de tejido industrial, prototipado digital y técnicas artesanales, la marca crea piezas de “knitwear” contemporáneo “con un enfoque en innovación, sostenibilidad y calidad. Su trabajo ha sido exhibido en instituciones culturales, y en los últimos años ha captado la atención de la moda internacional”.

Sus piezas también han sido utilizadas por figuras influyentes y celebridades, entre ellas Kourtney Kardashian y Nara Smith, consolidando a Yomas como una voz emergente en el diseño contemporáneo desde el Caribe hacia el mundo. La marca ha sido destacada en Vogue UK, Elle México y Teen Vogue, entre otras publicaciones de moda globales.