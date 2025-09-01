Desde niña, la médium espiritual Bis encontró su conexión con un plano espiritual con el que no todos estaban familiarizados.

Mientras crecía en su natal Cuba, confesaba con naturalidad que comunicarse con seres fallecidos era una experiencia que le resultaba muy habitual.

“Siempre los veo”, aseveró contundente a Primera Hora la colaboradora de “Despierta América”, quien estuvo recientemente de visita en Puerto Rico.

“Los veo tal y como nosotros somos, como si fueran de carne y hueso, vestidos como les gustaba vestirse, y volviendo a sus procesos quizás desde que eran jóvenes hasta quizás su último día, el día que ya se fue a los brazos de lo que es la espiritualidad, de Dios”.

Bismayda Camero resaltó que nunca ha dudado en expresar su labor como médium. No se enfoca en quienes manifiesten escepticismo, sino todo lo contrario, en brindar orientación a quien la procura.

“Yo nunca he tenido miedo a hablar de lo que yo soy. Pero sí es correcto que te encuentres con personas que piensan que eso no es un don, que eso es del diablo. Con otras tantas que no creen en eso”, manifestó pensativa.

“Pero en mi caso, creo que los espíritus te ayudan mucho a llorar un momento y seguir hacia adelante y decir ‘aquí no ha pasado nada, tu misión es esta y esta es la que tú tienes que seguir’. Y creo que ellos me lo han puesto tan claro, que puedo llegar a un lugar y una persona no aceptarme como médium, pero le han dado una prueba tan grande, que al final la persona dice ‘wow, sí creo’ ”, prosiguió sobre una de las reacciones más comunes en sus consultas. “Yo siento que los espíritus a nosotros nos acomodan a que vayamos en la dirección correcta”.

Si bien asegura cuánto la complace su labor, confesó que esto no implica que no atraviese un duelo si algún ser querido de su entorno fallece.

“Perdí a mi madre cuando yo tenía 25 años. Yo era única hija. Por un momento me sacudió tan fuerte la muerte de ella”, confesó con pausa. “Ahí es que me doy cuenta de que el dolor mío no podía ser tan grande como ayudar a otras personas que tenían el mismo dolor que yo. Pero yo tenía una bendición, que me iba a poder comunicar con ella espiritualmente porque la veía entonces”, confesó sobre lo que le sirvió de consuelo dentro de la experiencia.

“Fue muy duro perder a la madre”, prosiguió. “Fue un dolor muy grande, pero ella me enseñó mucho a que cuando voy a hacer algo, ella se me refleja, se me aparece y me dice ‘todo está bien’. Y cuando algo no está bien, me pone las trabas para que yo no llegue al lugar. Soy yo la que tengo que tomar la decisión, si sí o si no. Pero ella siempre está ahí. Converso mucho con ella, mucho, muchísimo”.

Bis, quien hace años vive en Miami, Florida, reveló que su experiencia al comunicarse con los espíritus siempre ha sido favorable, y que jamás ha tenido que detener una consulta por sentir que haya una presencia negativa.

“Los espíritus no son malos. Los espíritus todos son de luz”, expuso enfática. “La gente a veces tiene miedo, ‘es que yo fui rebelde con mi mamá’, o es que ‘yo no estuve el último día...’ ”, dijo sobre las posibles razones que llevan a temer que no se establezca una comunicación.

“Pero cuando nos vamos a otra dimensión, ahí no existe rencor. Ahí no existe la miseria. Ahí existe todo lo que se llama espiritualidad, y espiritualidad es lo que sana el alma”, prosiguió Bis, quien también hace lectura de barajas españolas, como lo demuestra en sus intervenciones en “Despierta América”. “Mis cartas son directamente de España, donde primero empecé a leer las cartas españolas. Me encantan”.

En cuanto a su don síquico, Bis suele hacer referencia a cuando predijo en televisión la muerte del papá Francisco, “los dos atentados de Donald Trump y la caída de los aviones a principios de año”.

Por otro lado, se sinceró sobre el hecho de que practicar su don no implica tener una vida sin retos.

“Como todo el mundo, lloro. Me identifico mucho con la gente maltratada. Me identifico mucho y siento mucha aprehensión cuando le pasa algo a mis hijos, a mi esposo, a mis amigos cercanos, porque si no está en mis manos, ¿cómo te lo puedo solucionar? Pero yo soy muy futurista, soy acuario. Los acuarios vemos el futuro y que todo pasa y que todo está ahí por alguna razón”, reflexionó. “Mi vida no es perfecta, pero es estable”.

De paso, compartió varios consejos con el propósito de llevar una vida en equilibrio.

“Mi consejo principal es que vivan. Simple y llanamente, vivan. La vida es enseñanza. Es aprendizaje. Es un vuelo interminable porque ni aun cuando nos morimos terminamos, porque solamente termina la materia, sigue el espíritu”, aseveró.

“Uno de los consejos grandes es que el rencor nunca lo tengan. Cuando tenemos rencor, no solo dañamos a la gente que está a nuestro alrededor, sino que nos dañamos mentalmente nosotros”, expuso.

“La paz viene desde dentro de nosotros”, prosiguió. “El perdón es la fuerza más grande que tiene el alma. Perdonar a veces creemos que es regresar a donde nos hicieron daño y perdonar significa no guardar rencor a aquellos que nos hicieron daño”.