Desde el 2014 la vegabajeña Elsa iLardo dedica su vida a los libros y, aunque su pasión por las letras comenzó desde mucho antes, no fue hasta ese momento que, por motivos de su carrera profesional comenzó a empaparse y aprender todo lo que requiere el proceso para lograr la publicación de un libro de manera exitosa. Ahora, llega a Puerto Rico luego de años radicada en la Florida Central para presentar “Publica tu libro con éxito”, un abecedario que guiará a los autores en una ruta de 10 pasos imprescindibles para lograr la difusión de sus obras literarias de manera exitosa.

Elsa, cursó estudios en publicidad y mercadeo por lo que pudo combinar ambos intereses y comenzó a hacerse nombre en la industria brindando asesoría a escritores en el proceso del mercadeo para lograr una publicación exitosa. En 2020, en medio de la pandemia e implementando sus propias experiencias con otros autores con quienes trabajó lanzó su primera novela acompañada de una estrategia de mercadeo digital que le ayudó a vender exitosamente todas sus copias a través de las redes sociales en aproximadamente tres meses. Más adelante, publicó un devocional matrimonial y actualmente, se encuentra trabajando en la tercera parte de su novela “Mi tabla de salvación”, que será una trilogía.

Ahora, busca compartir su conocimiento y experiencia con una nueva publicación, un libro que se considera esencial para aquellos autores que más allá de escribir, también deseen convertirse en los manejadores de sus proyectos. Así, además de tips para la creación de su obra, los escritores podrán empaparse de los “15 esenciales del mercadeo para autores” establecidos por el conocimiento y la experiencia de Elsa iLardo.

“En Publica tu libro con éxito, traté de resumir aquellos pasos que desde mi experiencia en la industria son importantes para tener el éxito que cada autor anhela. Cuando hablo de éxito me refiero a la certeza de poder realizar el proceso correctamente y trabajar con una fórmula de análisis previo para que también te vaya bien en la parte económica. Yo ayudo a los autores a entender que este proceso se trata de escribir la obra, publicarla correctamente y promoverla efectivamente. Publicar un libro es todo un proyecto de vida y debemos prepararnos para hacerlo. Me gusta decir que las casas editoriales no son responsables de hacer nuestros sueños realidad, si está en tu corazón escribir, descubre como autopublicar. Este libro va más allá de consejos, porque el lector podrá aprender de análisis, entender el proceso de edición y maquetación, y descubrir cómo hacer un lanzamiento exitoso. Comparto tips para Amazon, medios, relaciones públicas, mercadeo atrayente, redes sociales, en fin, un poco de todo. Me hace mucha ilusión presentar este proyecto aquí en mi isla, para continuar aportando a la publicación de libros locales, ya sea a través de casas editoriales o de forma independiente”, expresó la autora.

Elsa, realizará una serie de presentaciones combinadas con un taller para autores e interesados donde abordará los temas más importantes de la autopublicación y el mercadeo de las obras. Las presentaciones comenzarán el domingo, 5 de febrero de 2023 a las 2:00p.m. en Casa Norberto Plaza Las Américas, luego el martes, 7 de febrero a las 5:00p.m. en The Bookmark en Hatillo, miércoles, 8 de febrero a las 4:30p.m. en la Librería Instituto de Cultura en el Viejo San Juan, el jueves, 9 de febrero a las 5:00p.m. en la Librería el Candil en Ponce, el lunes, 13 de febrero a las 5:00p.m. en la Librería La Casita Books and Gifts en Aguadilla. El martes, 14 de febrero a las 12:00pm un conversatorio especial en la Universidad del Sagrado Corazón y el miércoles, 15 de febrero a las 6:00p.m. en The Bookmark de San Patricio Plaza.

De manera simultánea a la presentación del libro, los interesados podrán acceder a laideadetulibro.com un reto gratuito de cinco días creado por Elsa iLardo que fomenta el análisis previo con ejercicios de práctica para entender y lograr con éxito el concepto de su idea para el libro y detalles importantes de publicación. El reto busca ayudar a los participantes a descubrir qué quieren escribir y cuál será la promesa de su libro.