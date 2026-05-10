“¡No me siento vieja, yo me siento feliz!”

Eso aseguró doña Carmen Flores Merced, quien celebrará sus 102 años entre sus seres amados este Día de las Madres.

La centenaria compartió con Primera Hora su entusiasmo por celebrar otra vuelta al Sol, cuando espera recibir a los cinco de diez hijos que le sobreviven, así como las decenas de nietos, bisnietos y tataranietos que vienen de Estados Unidos para pasar un wikén en su natal Bayamón.

“Me encanta estar con mi familia, celebrar, beber, tocar el güiro y las marcas, y bailar”, compartió Flores, en entrevista telefónica.

¿Y qué hace doña Carmen para seguir plena por un siglo? La bayamonesa reveló que le encanta seguir cocinando, así como levantarse tempranito para hacer ejercicios con su hija, Margarita de Jesús, con una canción en particular como banda sonora de la rutina.

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“ ‘¡No estaba muerta, estaba de parranda! ¡No estaba muerta, estaba de parranda!’ ”, exclamó la señora, quien interpretó el coro del tema “El muerto vivo”, popularizado por el artista español Peret.

De Jesús, por su lado, afirmó sentirse bendecida de ver a su mamá -quien se dedicó cuidar casas de familia para proveer sustento a sus seres amados- seguir despertando con mucha energía y humor.

“Ella se lo goza to’, todos los días amanece con felicidad. Cada vez que la sacó de la cama, la primera sonrisa que me recibe es la de ella”, pronunció su hija de 71 años. “Siempre le preguntó por qué se ríe tanto si se acabó de levantar, pero ella me responde con más risa. Mami es una señora muy jocosa”, resaltó.

De Jesús sostuvo que su mamá no sólo fue fajona en su juventud, también es amante de los animales, coordinó campamentos de verano para cuidar a sus nietos y amistades, y dedicar su vida a manifestar su fe.

“Yo sabía que un momento como éste iba a llegar y creo que me va a durar por mucho más. Ella es una mujer fuerte donde tú la ves”, expresó De Jesús, quien es la hija número cinco, “la del medio”, apuntaló.

“La puse a pelar panas y las peló, y si la dejas hasta te puede asar un lechón en la vara. Nosotros la cuidamos, la disfrutamos y la amamos”, manifestó.

De cara a esta celebración, De Jesús aprovechó para dejar un mensaje escueto hacia esas familias que todavía gozan de la presencia de sus matriarcas en el hogar.

“Mientras puedan, saquen fuerza para cuidarlas y amarlas, y no las metan a un ‘home’, porque no todos tienen la paciencia para cuidar y querer a nuestros viejos”, aseguró.