En el marco de la celebración del Mes Internacional de la Mujer, el próximo 11 de marzo, de 1:00 a 6:00 p.m. en el local contiguo a la tienda Playero (primer nivel) de Plaza Las Américas, se realizará una audición “casting” para seleccionar mujeres sobrevivientes de cáncer que serán las protagonistas del desfile de moda Juntos por el Rosa Fashion Show 2026, una iniciativa de concienciación y de recaudación de fondos liderada por V. Suárez & Co. a beneficio de Susan G. Komen-Puerto Rico y la Sociedad Americana contra el Cáncer.

Para participar de la audición, las interesadas pueden ser sobrevivientes de cáncer de seno o de otros tipos de cáncer o pacientes con tratamiento activo que tengan el deseo y la determinación de ser parte del desfile de modas como ejemplo de lucha, valentía y fortaleza contra la enfermedad. Las participantes no necesitan tener experiencia como modelos y no existe límite de edad para ser parte del evento. Las candidatas pueden acudir directamente dentro del horario establecido el día de la audición, que será liderada por la modelo profesional, productora y empresaria, Caridad Fernández.

“Exhortamos a las mujeres pacientes o sobrevivientes que han recibido un diagnóstico de cáncer a que participen de esta oportunidad única. Cada mujer seleccionada representará el valor, la fuerza y determinación de miles de pacientes y sobrevivientes de cáncer de seno u otros tipos de cáncer en Puerto Rico. Solo se requiere el deseo de vivir, brillar y compartir su historia en un escenario único, una pasarela icónica con propósito”, mencionó Fernández.

El desfile de moda se celebrará el 26 de marzo a las 6:00 p.m., en el Popular Plaza del Distrito T-Mobile, en San Juan. La velada contará con la participación de reconocidos diseñadores como Carlota Alfaro, Lisa Capalli, Heriberto Vázquez, Reynaldo José, entre otros, quienes crearán diseños a las protagonistas en una noche dedicada a honrar sus historias de resiliencia y fortaleza.

“Esta pasarela con propósito no celebra estándares de belleza tradicionales; celebra la vida, la valentía y la fortaleza de cada mujer. Deseamos que se sientan las protagonistas de su propia historia en un desfile de modas icónico. La campaña Juntos por el Rosa, que este año celebramos nuestro décimo aniversario, se ha convertido en un esfuerzo benéfico respaldado por nuestras marcas líderes, socios de negocios y aliados, consolidándose así, como un movimiento solidario que crea conciencia y recauda fondos para apoyar a las pacientes y sobrevivientes de cáncer de seno u otros tipos de cáncer en la isla”, expresó Nicole González, gerente senior de Mercadeo de V. Suárez & Co.

Para más información sobre esta iniciativa, pueden enviar un mensaje directo a través de las redes sociales de Juntos por el Rosa en Facebook y en Instagram a través de Juntos por el Rosa 2026. También, a las redes sociales Susan G. Komen-Puerto Rico @Komenpr, Sociedad Americana contra el Cáncer, @saccpr, y V. Suárez & Co. @Vsuarezcompany.