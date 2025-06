Privilegiada, así se siente la presentadora de televisión Jailene Cintrón, quien arrancó este martes la nueva temporada de “Mujer pa’ ti”, la plataforma digital con la que aspira en seguir empoderando a las puertorriqueñas y ayudarlas a convertir sus sueños en realidad.

La animadora compartió con Primera Hora que el público, a través de su canal de YouTube, disfrutará de entrevistas con conocidas personalidades del entretenimiento y redes sociales que compartirán sus experiencias y aspiraciones desde un espacio seguro.

Pero este ciclo contará con un giro distinto dado que integró un grupo de expertos y profesionales de diversas áreas, como salud mental, finanzas, consejería familiar, asuntos legales y emprendimiento, que ayudarán a sus seguidoras a fomentar la conexión, la autenticidad y el crecimiento en comunidad con una serie de cápsulas informativas.

La también cantante asegura que el público seguirá disfrutando de entrevistas con figuras del entretenimiento y las redes sociales desde un espacio seguro. ( Enrique Muchacho )

“Pasamos por algo y no sabemos bien, conocemos lo básico, pero cuando necesitamos realmente tener las soluciones y demás, nos cuesta cómo conseguir la ayuda, encontrar la dirección, el cómo debo llevar a cabo algún proceso. Y nosotros, a través de estos profesionales que se unen al proyecto queremos mostrar que esto es más que un programa, es un espacio, es una casa donde todos los que entran aquí queremos servir y hacer visibles nuestros sueños, nuestros anhelos”, expresó la copresentadora de “Pégáte al Mediodía” de Wapa TV, sobre el espacio que tendrá un nuevo episodio cada martes y jueves, a las 7:00 de la noche.

Entre las primeras invitadas de esta nueva etapa se encuentran figuras destacadas como Melina León, Aida Encarnación, Yaire y la chef Giovanna Huyke, quienes se sentarán con la también cantante para contar sus historias y reflexionar desde la empatía.

“Queremos hacer visibles esos rostros que hacen muchísimo más que yo y que merecen ser vistos escuchados y, a la vez, tocar como siempre el corazón de cada persona que nos vea y nos escuche”, resaltó Cintrón, quien celebró no solo llevar más de 15 años trabajando con este esfuerzo, sino también conseguirle un hogar nuevo en el estudio Comuna 4, afirmando que cuenta con más oportunidades para seguir impactando vidas con su gesta.

“Desde que nació ‘Mujer pa’ ti’ reconocí que esto era un privilegio que se me estaba dado y que, por eso, lo cuido, lo respeto, lo valoro. Pero también me doy la oportunidad de aprender a través de él, de crecer como ser humano, como mujer. Y lo agradezco cada día, porque desde el momento en que el Señor lo puso en mi corazón, jamás me pasó por la mente ver todo lo que he visto con este esfuerzo”, aseguró.

Cintrón, con su carismática personalidad, también adelantó que con la evolución de su plataforma ya se encuentra en los preparativos para retomar sus eventos masivos, que tuvieron una pausa tras la pandemia del COVID-19, para motivar a transformar las metas de miles de mujeres en una acción.

“El último encuentro fue un mes antes del cierre y fue en el Coliseo de Arecibo, y para ese evento llegaron sobre 7,500 mujeres. Pero un mes antes habíamos hecho el evento de ‘Mujer pa’ ti’ en el Choliseo, donde llegaron sobre 9,000 mujeres para recibir los servicios y las herramientas que estábamos compartiendo allí y yo pensé que con ese había finalizado”, sostuvo la también locutora de radio.

“Ese momento fue tan, tan lindo, tan poderoso y tan impactante, que digo que fue perfecto”, sostuvo, resaltando que tras el encierro provocado por la emergencia de salud pública en marzo de 2020, tuvo la oportunidad de reflexionar y reconocer que todavía queda mucho por servir.

“Yo, sencillamente, he caminado creyendo en las piezas que Él ha ido poniendo, en cómo lo ha ido diseñando y yo digo: ‘si eres tú, pues esto va’. Y realmente así ha sido, así que me he sorprendido y lo que hago es que celebro cada oportunidad que Él me permite ver lo que se manifiesta”, aseguró.

Todos los episodios de “Mujer pa’ ti” están disponibles a través del canal de YouTube, así como las redes sociales Facebook e Instagram bajo el nombre del proyecto.