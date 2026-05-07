Un grupo de líderes comunitarias de diferentes sectores del área sureste celebró ei Día de las Madres en medio del concierto “Para ti, mamá”, el pasado sábado en el Club Rotario de Guayama.

La organizadora del evento, doctora Ruthy Reyes, detalló las razones que la motivaron a reconocer la figura materna.

“La celebración del Día de las Madres tiene como próposito regalar amor al ser humano que da vida, seguridad, cuidado y que siempre está presente. La madre ama todo el tiempo, en todas las circunstancias. Nunca se cansa. Es piedra angular de la familia y de la comunidad”, manifestó Reyes.

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La también profesora añadió que la celebración tenia un componente social.

“El tema de esta celebración está alineado a una causa social pro estudiantes a celebrar su graduación. Un equipo de voluntarios conformado por padres y estudiantes trabajaron para decir ‘mamá, te amo’ ”.

En medio de la actividad fue reconocida la guayamesa Priscila Ortiz por sus grandes cualidades como “madre abnegada y mujer trabajadora entregada a dar amor a sus hijos, nietos y bisnietos”.

La actividad contó con la participación del trío Los Condes, quienes dedicaron sus mejores temas románticos a las madres presentes.

Al agasajo se unió, el mariachi Nuevo México, quienes con sus rancheras y chispa llevaron alegría a todas las madres.