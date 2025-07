Reconocer debilidades y sanar heridas a través de la risa, eso es lo que busca cumplir Daniela Droz con su nueva gira de presentaciones “Daniela Droz está de show... y tú también”.

Desde el 20 de septiembre, la ahora “life coach” buscará conectar con el público por medio de un “talk show” que llevará a las tablas del Centro de Bellas Artes de Caguas, donde la entonces merenguera hablará desde sus pasadas experiencias, así como su “talón de Aquiles”, las relaciones sentimentales, y sus momentos de triunfo con su conocido sentido del humor.

“Quiero contar momentos que fueron dramáticos en mi vida, pero lo podemos llevar de una manera muy divertida, donde nos podamos reír de nuestras metidas de pata, nuestros errores, pero a la misma vez llevar al público a la introspección”, sostuvo Droz en entrevista telefónica con Primera Hora, sobre las presentaciones que también llevará a los pueblos de Coamo y Aguada para el 18 de octubre y 1 de noviembre, respectivamente.

“Yo no vengo a hacer un cuento, yo les vengo a narrar una historia, lo que yo viví, yo estuve ahí. Yo quise eliminar la cuarta pared del teatro para tener esa cercanía con mi gente. Estaremos cerca, estaremos conversando, integrándonos“, sostuvo.

La puertorriqueña regresa a los escenarios a más de tres años de fundar su organización sin fines de lucro Damas de Hierro. ( Suministrada )

La también fundadora de Damas de Hierro, organización sin fines de lucro que desde 2022 apoya a mujeres en el aspecto emocional, así como en sus distintos intereses de emprendimiento en el estado de Florida, aseguró que esta puesta en escena -que no es una obra de teatro- tiene como fin ayudar a mujeres y hombres a sentir la capacidad de “mirar sus corazones, y llegar a ese momento de introspección” con un evento altamente interactivo.

“Soy una figura pública de muchos años, la gente me ve allá arriba y se creerán que ‘Daniela tiene el mundo resuelto, Daniela es feliz, ella no sufre, ella es fuerte, ella tiene un carácter, ella tiene una personalidad’. Hay muchas mujeres que somos así, pero todos tenemos una patita de la cual cojeamos y en mi caso, mis áreas más vulnerables eran la vida sentimental, mi identidad no estaba definida, yo no estaba clara de quien yo era ni de mi valor”, sostuvo.

Droz también reconoce que, en momentos en que sentía depender de la validación externa, ya sea el público resaltando sus hazañas en el mundo del entretenimiento o los aplausos que recibía en el día a día, terminando refugiándose en situaciones que produjeron inconvenientes tanto en la intimidad y la trayectoria profesional.

“Como yo hay muchísimas mujeres, hay muchísimas personas, y yo logré identificarlo cuando recibí a Dios en mi vida. Por eso para mí es tan importante llevar esa esperanza a mucha gente, porque yo vine a reconocerlo como una cuarentona”, aseguró la boricua, dejando claro que, no importa la edad ni las circunstancias de la vida, siempre hay un momento oportuno para triunfar.

“Sé que hay muchas que dirían que se les fue la guagua, pero no, nunca es tarde para identificar algo que te está atrasando, que no te deja caminar ni evolucionar, y así soltarlo y trabajarlo, ¿y que la lucha se acaba ahí? No. Eso es lo que quiero, que la gente sepa que estuve allí y que, todos los días, sigo trabajando con mis decisiones, pero quiero compartir esas herramientas con ustedes", afirmó.

Dicha actividad se celebrará en momentos en que la también actriz se prepara para lanzar su nuevo libro “La sexualidad que no sabía entregarle a Dios… una confesión valiente, una transformación real”, donde entrará a profundidad en pasadas relaciones que marcaron su vida y cómo logró encontrar el control sobre su intimidad.

“Es bien difícil soltar lo que más te cuesta. Hay gente que tiene distintas adicciones y codependencias, y en el caso mío era la sexualidad. Y la gente se sorprenderá de cómo narro y describo algunos de estos eventos, pero lo que quiero es que puedan identificarse con esa área”, expresó.

El público que asista al espectáculo tendrá la oportunidad de adquirir su nuevo libro antes de que salga a la venta a través de unos paquetes de entradas exclusivos.

El paquete "El Show Continúa” incluiría el acceso al evento junto con el nuevo ejemplar, mientras que "Tú Estás de Show”, contará con varias ofertas, como entrada preferencial, acceso al “meet and greet”, copia del libro autografiada, foto conmemorativa, una pieza de joyería exclusiva del evento, entremeses y otras sorpresas pensadas especialmente para sus fanáticos.

Mientras tanto, aquellos que solo deseen disfrutar la actividad podrán hacerlo con el paquete de “Pásala de Show”.

Los boletos para para el “talk show” están disponibles a través de www.danieladroz.com.