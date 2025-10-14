Coincidiendo con su cumpleaños número 43, la periodista Mónika Candelaria, arrancó el día anunciando su nuevo proyecto, "Make This Happen", un evento diseñado para inspirar y empoderar a mujeres profesionales y emprendedoras.

La presentadora de Noticentro al Amanecer llegará al Parque La Marquesa, de Guaynabo, para darle inició el próximo sábado, 24 de enero de 2026, a su nuevo proyecto que busca ofrecer talleres, conversatorios y espacios para la reflexión y dinámicas que aspirar a motivas a las asistentes a tomar acción para lograr sus metas.

“Este evento es una invitación a detenernos y reconocer nuestro propio poder. ‘Make This Happen’ busca que cada mujer que asista salga con claridad, herramientas prácticas y motivación para hacer realidad sus sueños”, expresó Candelaria, en declaraciones escritas.

La comunicadora, en la primera edición de su evento, buscará ofrecer una experiencia integral enfocada en el liderazgo, el crecimiento personal y el bienestar. Como parte del proceso, las participantes trabajarán en su plan de acción personal, al poner en práctica las diferentes herramientas del taller para crear durante el evento su tablero de visión, o vision board, que, además de inspirarles, les ayudará a crear enfoque de sus metas y propósitos.

El programa contará con la participación de Jessica (SUGÜ) Rodríguez, maestra de yoga y sound healer, con el taller “El despertar de tus sueños", la psicóloga clínica y única proveedora certificada en Puerto Rico del programa SMART de Harvard, Irma Torres, quien presentará el taller “Hacking Wellness”,la “coach” certificada Agnes Torres, quien llevará su taller “Tips 4You: Trucos para la belleza del alma”, y la misma Candelaria, que cerrará la jornada con el taller “Manifestación Positiva" y el evento “Mi Compromiso Conmigo”.

El encuentro incluye -como invitadas especiales-, a un grupo de mujeres que inspiran participando de un panel; además tendrá un almuerzo consciente con enfoque en nutrición y bienestar, tiempo para visitar exhibidores y espacios para socializar en un ambiente relajado.

La producción está a cargo de ElyRadical y contará con la moderación de Héctor L. Millán, reconocido conferenciante en motivación y desarrollo personal.

Para más información y boletos, visite monikacandelaria.com o escriba a info@monikacandelaria.com.