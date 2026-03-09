En un ambiente de inspiración, aprendizaje y networking, un grupo de mujeres líderes y emprendedoras se reunió el sábado en el evento “Wine & Paint”, una iniciativa organizada por la licenciada Claudi Landor Concepción con el propósito de promover el empoderamiento femenino a través de la educación financiera y la planificación patrimonial.

Durante la actividad, que se realizó libre de costo, “las participantes disfrutaron de un espacio de convivencia que combinó orientación legal con una experiencia creativa”, detalla el comunicado de prensa. La jornada con una “master class” sobre planificación patrimonial ofrecida por Landor, donde se abordaron herramientas legales clave para proteger el patrimonio, organizar los bienes y tomar decisiones informadas sobre procesos sucesorales. Luego, las asistentes participaron de una experiencia artística guiada por Yahaira de Lita paint, con la intención de integrar aprendizaje, creatividad y conexión entre las participantes.

El evento incluyó sorteos, regalos y otras sorpresas para las asistentes.

“La respuesta de las participantes superó nuestras expectativas. Este encuentro no solo permitió aprender sobre planificación patrimonial, sino también crear redes de apoyo entre mujeres que buscan crecer profesional y personalmente”, expresó Landor Concepción mediante la comunicación escrita.

Iniciativas como esta cumplen la misión de Landor de promover “espacios de orientación y educación legal dirigidos a fortalecer la planificación financiera y la estabilidad patrimonial de las familias en Puerto Rico”, cerró el escrito.