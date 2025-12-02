Con el propósito de sanar, fortalecer y acompañar a la mujer en su proceso de redescubrimiento personal y espitirual, la autora, conferenciante y pastora Vanessa E. Díaz presenta su nuevo libro “Hey! No estas sola”.

La autora natural de Arecibo describe su libro como, “un viaje de vivencias y transformación, una invitación íntima y poderosa a toda mujer que atraviesa momentos de soledad, dolor o incertidumbre, no de teorías, sino de las experiencias vividas por mí misma”.

“Hey! No estas sola” es un conjunto de reflexiones llenas de esperanza, experiencias de fe y mensajes que tocan el alma, donde Vanessa E. Díaz recuerda a cada lectora que Dios siempre está presente, incluso en los momentos más oscuros recordándole que no está sola: Dios está con ella.

“Los fracasos, las pérdidas, el pasado, todo puede ser redimido cuando caminas con Él. No estás sola. Yo también estuve allí. “¡Caminemos juntas hacia lo que Dios ya soñó para ti!”, finalizó diciendo la también fundadora de Un café para el corazón.

Para más información del libro pueden acceder a sus redes sociales y contacto. Facebook: Un Café Para el Corazón con Vanessa Díaz; Instagram: uncafeparaelcorazonvanessadiaz; Correo electrónico: uncafeparaelcorazonvdc@gmail.com