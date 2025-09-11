Hacer brillar la belleza exterior sin olvidarse de cultivar la que concierne con el amor propio y los valores, es una misión que la autora puertorriqueña Rose de Hostos adoptó hace varios años.

Su legado comenzó cuando colaboraba en un segmento radial en el que además de brindar consejos de belleza, integraba conocimiento sobre bienestar y autovalía. Esta aportación la motivó a escribir su nuevo libro, “Más de ti como diva”.

“La belleza interior siempre ha sido importante para mí. En esta vida que todas tenemos, a lo mejor estás pasando una situación que no te permite sacar lo mejor de ti. Pero todas tenemos esa diva interior. Todas tenemos esa mujer que es poderosa y que es emprendedora y que puede seguir adelante”, manifestó la autora con entusiasmo.

“Con este libro, yo tengo un ‘target’ que he identificado y que es bien importante, y son las jovencitas. Este libro habla tanto de lo que es autoestima, maquillaje, belleza física, estado de ánimo”, destacó sobre la publicación de 128 páginas.

Se trata de su segundo libro. El primero, “El caballero de la radio”, habla sobre el legado personal y profesional de su padre, el locutor Fernando de Hostos, y que escribió luego de su fallecimiento.

“Tras la muerte de papi, dos amigos de él me invitan a la radio a hacer segmentos de belleza en una emisora en Caguas, porque ellos habían identificado que en esa área había mucha violencia doméstica, y me piden ir los viernes para que trabajara los segmentos de belleza, pero que no nos alejáramos de la parte emocional. Así nace el segmento ‘Más de ti como diva’, para ayudar a la mujer. Fueron como dos años colaborando con ellos”.

Rose, quien también tiene trayectoria en el campo de la publicidad, cuenta con años de enseñanza sobre temas de modelaje y cuidado personal, lo que le sirvió de base para su publicación.

“Yo me he caracterizado mucho porque yo entrené a chicas en el ámbito de modelaje. Siempre en mis clases yo he trabajado lo que es belleza, maquillaje, cuidado de la piel, pero no nos podemos olvidar del espíritu, del alma, de la autoestima”, repasó con énfasis dentro de su conocimiento.

“Ese contenido que trabajé en la radio, llevaba tiempo pensando en querer compilarlo y hacer un regalo bien bonito a la mujer con todos estos segmentos que yo escribí”, confesó. “Así que, básicamente, este libro lo que tiene son los segmentos que trabajamos”.

“Más de ti como diva” se divide en siete capítulos. “De la forma en la que lo diseñamos, son bien fáciles de leer. Tengo jovencitas que lo han comprado. De hecho, tengo un papá que lo compró para su hija y me cuenta que la niña se pasa todo el tiempo con el libro en la mano, y hasta se lo lleva a la escuela”, celebró.

“Estamos viviendo en unos tiempos bien complicados. Mi deseo es que a través de este libro podamos educar y podamos lograr que jóvenes, mujeres, sean fortalecidas emocionalmente y en cuanto autoestima. Y que puedas ayudar a otras mujeres, que podamos decirnos unas a las otras ‘mira, qué cabello tan bonito tienes’, o ‘me encanta tu vestimenta’”, dijo como ejemplos de fomentar una dinámica de complicidad, en vez de competencia.

La publicación incluye consejos sobre el cuidado de cabello, de la piel, vestimenta y la colometría. “En mis clases yo me tropecé con muchas niñas que no sabían combinar vestimenta, o que no sabían combinar colores, o niñas que sufrían ‘bullying’ por cómo se vestían, así que yo trabajé todos estos aspectos”, detalló.

Al repasar su trayectoria, reveló que parte de sus vivencias abonaron a los consejos que comparte en la publicación. “Tengo estudios en la Universidad del Sagrado (Corazón), bachillerato y maestría. Pero aparte, también estudié estética, maquillaje. He tomado diversos cursos y durante mucho tiempo trabajé bien de la mano con un psicólogo, que fue quien me ayudó a mí a yo poder identificar lo que estaba atravesando en mi vida,

cuando yo misma me estaba autosaboteando”, confesó.

“De pequeña sufrí ‘bullying’ por mi cabello. En ese momento yo tendría como 13 añitos. Tenía mi cabello rizado, bien hermoso, pero mis amiguitas me molestaban porque ellas tenían el pelo lacio. Eso para mí fue un trauma en la escuela a través de muchísimos años, y yo decidí que en este libro iba a ayudar a la mujer”.

“Más de ti como diva” está disponible en Amazon, tanto en versión digital como impresa.