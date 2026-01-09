Utilizando como pie forzado “Las gracias a Dios le queremos dar porque larga vida a Toya Él le pudo dar”, un grupo de músicos salinenses despidió a Victoria Torres Mangual, quien falleció el 2 de enero a sus 102 años por complicaciones de salud.

El velatorio de la centenaria, de quien Primera Hora reseñó la celebración de su onomástico el pasado 28 de agosto, se efectuó en su residencia en el barrio Coco Viejo de Salinas, lugar a donde llegó un nutirdo grupo de vecinos y amigos a presentar sus respetos.

María Isabel, una de las hijas que cuidó a doña Toya, a pesar de la pena que le embargaba por la pérdida de su progenitora, manifestó su satisfacción por haber cumplido su voluntad y honrarla en vida. Agradeció además a su vecindario por la solidaridad.

PUBLICIDAD

“Es bien fuerte... pero a la vez me siento tranquila, como refleja el semblante de mi madre, porque gracias a Dios la complací en todo. El año pasado le celebramos su cumpleaños con mariachi, como quería”, sostuvo.

Victoria Torres Mangual celebró su cumpleaños 102 el 23 de agosto de 2025. ( Suministrada )

Añadió que, “la otra encomienda que me encargó hace muchos años en las exequias de un amigo que le estaban cantando aguinaldos, fue que cuando muriera la despedida fuera de igual forma y la pude complacer. Le doy las gracias a mi amiga Margo Colón y al grupo de músicos de la comunidad que nos trajo, compuesto por Héctor Suárez, quien dedicó hermosas décimas en memoria de mi madre”.

Suárez estuvo acompañado en las guitarras por Ito Bermúdez y Pucho Centeno, y Edgar ”Wilkins” Gutiérrez en las maracas, entre otros.

Doña Toya fue sepultada la tarde del jueves en el cementerio municipal Wico López de Salinas.

A la carismática longeva, fuente de inspiración y bálsamo de esperanza para todas las personas que la conocieron y anhelan una larga vida como la suya, le sobreviven siete hijos: Wilfredo, Mario, Nereida, Luis Ángel, Milagros, María Isabel y Moraima; nietos, bisnietos y tataranietos.