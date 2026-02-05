En una sociedad que celebra los logros tempranos hemos comenzado a medir el éxito infantil por la rapidez con que los niños leen, escriben o cuentan. Sin embargo, la verdadera educación no se trata de llegar primero, sino de llegar bien.

Aprender a leer no es una carrera: es un proceso natural que florece cuando se respeta el ritmo individual de cada niño y su desarrollo sensorial, emocional y cognitivo.

La lectura no comienza con las letras, sino mucho antes: en la escucha, la observación y la relación con el entorno. Un niño que juega con los sonidos, que canta, que explora su cuerpo y su ambiente, está construyendo las bases neurológicas de la lectoescritura. Por eso, más que “enseñar” a leer, el adulto debe preparar el terreno para que esa capacidad emerja con confianza y placer.

En mi experiencia como educadora y patóloga del habla-lenguaje en el Sistema Montessori, he visto que cuando se respetan los tiempos del niño, la lectura surge de manera natural. Los niños que leen sin presión desarrollan una relación amorosa con el conocimiento: leen porque quieren, no porque se les exige. Comprenden lo que leen porque su mente ha tenido tiempo de madurar. Y disfrutan el proceso porque el aprendizaje ha sido acompañado con paciencia y respeto.

Por el contrario, cuando se fuerza el proceso —con memorizaciones, exámenes o comparaciones—, se genera frustración y rechazo. El aprendizaje pierde sentido y se convierte en una fuente de ansiedad. El cerebro infantil necesita movimiento, emoción y experiencias concretas para aprender; no listas de letras o sílabas repetidas sin propósito.

Aprender a leer sin prisas no significa desinterés ni falta de estructura. Significa confianza en que cada etapa del desarrollo tiene su momento y que los niños aprenden mejor cuando se sienten seguros, valorados y acompañados.

Aquí proporciono algunos consejos para que los padres puedan asistir a sus hijos en el proceso:

Respeta el ritmo de tu hijo. No todos los niños leen al mismo tiempo ni de la misma manera. Algunos comienzan antes, otros después, y ambos procesos son normales. La comparación solo genera ansiedad y desaliento. Lee con él todos los días. Leer juntos fortalece el vínculo emocional y despierta el interés por las palabras. No es necesario que él o ella lea: basta con que escuche, mire las ilustraciones y participe comentando lo que ve o imagina. Convierte la lectura en un momento de conexión. El tono de voz, la expresión facial y la atención compartida crean una experiencia positiva que asocia la lectura con el afecto, no con la obligación. Juega con el lenguaje. Las rimas, adivinanzas, canciones y trabalenguas desarrollan la conciencia fonológica, una habilidad clave para leer. Además, fortalecen la memoria auditiva y la atención. Ofrece experiencias sensoriales. Actividades con arena, plastilina o letras de diferentes texturas ayudan al niño a vincular los sonidos con los símbolos de forma multisensorial. Cuida el ambiente. Un espacio tranquilo, ordenado y con libros al alcance del niño favorece la concentración y la curiosidad. No hace falta tener muchos: bastan unos pocos bien elegidos y accesibles. Evita la presión y las etiquetas. Frases como “ya deberías leer” o “tu hermano a tu edad ya sabía” dañan la autoestima. La confianza en el proceso es más poderosa que cualquier método. Fomenta la autonomía. Permitir que el niño elija qué libro leer o cuándo hacerlo fortalece su sentido de control y su motivación interna. Predica con el ejemplo. Cuando los adultos leen por gusto, los niños entienden que la lectura no es una tarea escolar, sino una fuente de placer y conocimiento. Celebra los avances, no la velocidad. Aplaudir el esfuerzo, la curiosidad y el disfrute es más importante que corregir los errores.

Aprender a leer sin prisas es un acto de respeto y amor. Significa confiar en que cada niño tiene su propio tiempo y que la comprensión y el gozo valen más que la rapidez. Porque cuando un niño lee con placer, sin miedo y con significado, no solo descifra palabras: descifra el mundo.

(La autora es directora ejecutiva de Fundación Súper Héroes.)