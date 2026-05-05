Listos para cumplir 34 años combatiendo el hambre en todas las comunidades y sirviendo por el bienestar del pueblo.

La Asociación Nacional de Carteros de Puerto Rico (NALC, por sus siglas en inglés) enciende los motores a favor de la seguridad alimentaria para el “Stamp Out Hunger® Food Drive”, la campaña anual de recolección de alimentos no perecederos que tendrá lugar este sábado, 9 de mayo, en toda la Isla.

El grupo unirá fuerzas con United Way Puerto Rico, entidad encargada de coordinar a más de 130 organizaciones sin fines de lucro que reciben y distribuyen los alimentos, para activar figuras conocidas del mundo del entretenimiento y voluntarios en el esfuerzo que, en pasadas ediciones, recogió más de 837,000 libras de sustento, permitiendo a muchas instituciones cubrir hasta un 85% de sus necesidades anuales.

PUBLICIDAD

“Este movimiento comenzó hace 34 años, en el que nosotros mismos, como carteros, somos las personas que estamos día a día más cerca de los ciudadanos y desde aquel momento pudimos identificar que mientras nosotros somos bendecidos con trabajo, hay otros sectores que enfrentan la necesidad”, compartió Cristina Tristani, coordinadora del recogido para el Branch 826 de la NALC, en entrevista telefónica con Primera Hora, asegurando que la iniciativa se puso en práctica todo los sábados antes del Día de las Madres.

Ahora, ¿cómo puedes ayudar en este recogido? ¿Qué hace falta? Tristani compartió que las personas pueden agrupar comida no perecedera, como arroz, pasta seca o enlatada, legumbres secas o enlatadas, carne, fruta o vegetales enlatados, cereales secos, leche ultrapasteurizada, entre otros, y dejarlos para ser recogidos en el buzón o entregárselos directamente al cartero designado en tu área este sábado.

Los interesados, de tener la oportunidad, también pueden dejar su bolsa de alimentos en la oficina de correo más cercana.

“En muchas ocasiones nos solicitan alimentos dirigidos a niños y adultos mayores. Esta es una oportunidad para hacer la diferencia y apoyar a quienes más lo necesitan”, expresó Michael Rivera, cartero y coordinador del regocido de la Branch 869.

A la noble causa se unen figuras conocidas como el ilusionista Shabum, la presentadora de “Hoy día Puerto Rico”, Pamela Noa; la voz oficial de “Puerto Rico Gana”, Monica Judith; así como la chef y juez de “Super Chef Celebrities”, Giovanna Huyke. También los presentadores de “En la mañana”, Pepe Calderón y Andrea Rivera; los animadores de “En familia”, Brenda Rivera, Jan Ruiz y Laihany Pontón; al igual que otras figuras destacadas como Oscarito “El Loco” Serrano, Juan José Hernández, Julio César Sanabria, Jowy Hernández, Bebé Maldonado y los locutores Marcos Rodríguez “El Cacique” (Zeta 93) y Omar López “El Quicky” (La Nueva 94).

PUBLICIDAD

Otras organizaciones que se unen para apoyar el “Food Drive” son las entidades United Way Puerto Rico, AARP, Girl Scouts de Puerto Rico y la Puerto Rico Youth ChalleNGe Academy de la Guardia Nacional, así como centros de cuido prolongado, albergues para sobrevivientes de violencia de género, orfanatos, centros para pacientes con condiciones inmunosupresoras, iglesias y hospitales.

“Todos estos alimentos que estamos recogiendo desde ya, que los estaremos recogiendo hasta el sábado, se las vamos a entregar a todas las organizaciones participantes alrededor de todo Puerto Rico”. destacó Tristani.

Para la ejecución de esta actividad, se contará con aproximadamente 300 voluntarios, entre carteros y colaboradores comunitarios, quienes donan su tiempo y compromiso a esta noble causa.