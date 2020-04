Durante esta cuarentena hay que tener algunas cosas bien en cuenta para el cuido de las mascotas, cuando de seguridad y salubridad se trata. Por eso, tres expertos en diversas áreas que tienen que ver con mascotas nos dan sus consejos para que pasemos una mejor cuarentena con nuestras mascotas y aprovechemos el tiempo con ellas de una manera positiva.

El Dr. Gonzalo Caballero, enfatizó que no han habido estudios que demuestren que el COVID-19 no es transmitido a través de las mascotas, por lo tanto se hace un llamadao a que no se abandonen mascotas.

Al contario, el veterinario explica que mútliples estudios demuestran que tener una mascota mejora el sistema inmunológico y nos ayudan a estar en un mejor estado de salud físico y mental. Además, dijo que abandonar mascotas puede causar un problema mayor de salud, causando otras enfermedades que sí podrían ser transmitidas al ser humano.

Lo que sí advirtió Caballero es que hay que tener el mismo cuidado que se tiene con una superficie o nuestra propia ropa, por lo cual hay que tomar algunas precauciones, como no tocar mascotas ajenas y asegurarse que nuestra mascota no sea tocada por alguien fuera de nuestro núcleo familiar de cuarentena. Por esta razón, también las patas de la mascota deben ser lavadas cada vez que salga de la casa.

Caballero dijo que es muy importante estar pendientes a las porciones de comida que se le dan a las mascotas.

“Ahora que estamos todo el tiempo en la casa con la mascota es muy fácil perder el control de la cantidad de alimento que le damos”, indicó Caballero.

Si hay que llevarlos al veterinario, es esencial sacar cita antes, que los lleve sólo una persona de la familia y llegar puntual para que no se atrasen las citas y así esperar en la sala con las menos personas posible.

“Cada clínica veterinaria tiene implementado su protocolo de sanidad y hay que ayudarlos a mantanerlo, siendo responsables con el manejo de nuestra mascota”, añadió el veterinario.

Mientras que la entrenadora Mariel Calderón, resaltó la importancia de crearles y mantenerles una rutina a las mascotas, sobre todo a los perros jóvenes y activos.

“Usualmente los perros duermen todo el día, porque no estamos en casa, pero ahora con la cuarentena les cambiamos su rutina y para poder tener a un perro tranquilo y centrado, hay que crearles otra rutina”, expuso.

La entrenadora recomienda que se le dé su comida y agua en la mañana y cerca del mediodía se le cepille el pelo en el patio o el balcón y se le pase una toallita o champú seco, ya sea perro o gato, algo con lo que estuvo de acuerdo la “groomer” Angélica Gaetán. Ambas profesionales indicaron que queremos a la mascota lo más limpia que se pueda dentro de la casa.

“Los niños pueden ayudar a mantener limpia a la mascota,” añadió Gaetán.

En la tarde, media hora antes de darle la otra mitad de su comida, Calderón recomienda que se le dé una sesión de aprendizaje de trucos y comandos, sugiriendo entrar a YouTube, dónde se pueden encontrar muchos vídeos de cómo enseñarles distintas cosas a las mascotas.

“Se soprenderían cuánto podrán aprender en una semana y los niños también pueden entretenerse en esto. Con una rutina como esta tendremos perros más tranquilos y más tiempo para hacer otras cosas que tenemos o queramos hacer”, dijo Calderón, quien alertó que una vez termine la cuarentena hay que volver a ajustar la rutina, manteniendo las caminatas y los repasos de comandos.

Gaetán dijo que siempre que se tenga contacto con la mascota es necesario lavarnos las manos, además de que es necesario identificar un área para que haga sus necesidades, desinfectándola frecuentemente si es adentro del hogar. Si es en el patio, deben utilizar bolsitas para recoger el excremento y luego botar. Es aconsejable usar guantes y lavarse las manos. Recomendó que los platos de comida se limpien diariamente, al igual que el área donde duerme. También se deben limpiar con champú y agua sus patitas cada vez que entre al hogar. No debe usarse ni alcohol ni gel desinfectante.

Gaetán dijo que los perros se deben bañar entre una y dos veces al mes, ya que los baños demasiado recurrentes con champú regular de perro les hacen daño a la piel. Los gatos se pueden bañar una vez al mes. Si la mascota se ensucia entre baños, se debe usar champú en seco. Añadió que para bañar mascotas siempre se deben utilizar guantes y al terminar de secar bien a la mascota siempre se deben lavar las manos.

“Nuestras mascotas pueden ser un aliciente emocional, excelente compañía y entretenimiento siempre, y más aún durante la cuarentena”, concluyó Gaetán.

En caso de contraer el COVID-19, el CDC (Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, por sus siglas en inglés) indica que se debe restringir el contacto con mascotas y otros animales, tal como se haría con otras personas. Recomienda que, cuando sea posible, haga que otro miembro del hogar la cuide.

Si necesita cuidar a su mascota o estar cerca de animales mientras está enfermo es importante continuar manteniendo buenas prácticas de higiene, como lavarse las manos antes y después interactuar con ellas y usar una mascarilla o cubrebocas.

Caballero, Calderón y Gaetán, los tres consultores de la empresa de alimento Royal Canin, enfatizaron en que no se les debe poner mascarillas a los perros y gatos.