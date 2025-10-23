Después de años de viajes intensos y agendas repletas de actividades, se está imponiendo una nueva mentalidad que está cambiando la forma en que la gente concibe las vacaciones: el “Joy of Missing Out” (JOMO, o “la alegría de perderse algo”).

A diferencia de los viajes apretados impulsados por “Fear of Missing Out” (FOMO, o “miedo a perderse algo”), en los que los viajeros se apresuraban a tachar destinos de su lista de deseos y capturar cada momento para las redes sociales, el JOMO adopta un enfoque más pausado.

Según una nueva encuesta realizada por YouGov1 en nombre de Norwegian Cruise Line (NCL), más del 70% de los viajeros están dejando atrás las visitas turísticas a ritmo frenético para optar por escapadas más reparadoras y significativas que dan prioridad al bienestar personal, la flexibilidad y la libertad de elección.

El FOMO alimenta una cultura de “hacerlo todo” y, a menudo, hace que los viajeros necesiten unas vacaciones después de sus vacaciones (49%).

Por el contrario, el JOMO celebra el arte de hacer menos, pero de forma más significativa. Aunque más de dos tercios de los encuestados (71%) dieron prioridad a visitar tantos lugares emblemáticos y atracciones turísticas como fuera posible durante sus vacaciones anteriores, más de un tercio (35%) admitió que regresó a casa sintiéndose más agotado que renovado. Ahora, el 77% afirma que planifica sus próximas vacaciones deliberadamente para que sean relajantes y tranquilas, eligiendo la presencia sobre la presión y la simplicidad sobre los horarios.

Los viajes JOMO no se tratan de perderse cosas, sino de optar por lo que realmente importa. Este cambio es especialmente pronunciado entre los viajeros cansados de la cultura del ajetreo y la hiperconectividad. Para la mayoría (67%), los viajes al estilo JOMO son una forma de autocuidado que ofrece la oportunidad de desconectar y disfrutar de la vida a un ritmo más lento (45%), escapar de la presión de “ver y hacer todo” (40%), dedicar tiempo a uno mismo (38%), aceptar la espontaneidad en lugar de los planes fijos (34%) y experimentar la naturaleza (32%).

Estas preferencias coinciden en gran medida con lo que los viajeros dicen valorar más en unas vacaciones al estilo JOMO: libertad frente a las obligaciones (52%), tiempo en la naturaleza (48%) y la posibilidad de pasar los días a su propio ritmo (39%).

Más de la mitad de los viajeros (54%) coinciden en que los cruceros ofrecen el entorno ideal para unas vacaciones al estilo JOMO, lo que los convierte en una opción destacada junto con los retiros en spas, las escapadas a la playa y las escapadas en la naturaleza.

El Caribe (30%) se ha convertido en el destino principal para los viajes JOMO, gracias a su ritmo relajado, su belleza natural y la gran cantidad de oportunidades para desconectar. Con su clima cálido, sus tranquilas playas y su fácil acceso a la naturaleza, el Caribe ofrece el escenario perfecto para disfrutar de la alegría de perderse algo, sin perderse nada.