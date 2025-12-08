No hay celebración navideña sin un toque dulce, como el que aporta el tembleque de Puerto Rico. Cremoso, aromático y fácil de preparar con ingredientes de calidad a precios bajos, este postre tradicional completa la mesa festiva y celebra la esencia de nuestras raíces culinarias.

La historia del tembleque puertorriqueño se remonta a nuestra era colonial como resultado de la fusión de tradiciones taínas y españolas.

El ingrediente principal, el coco, era ampliamente consumido en las islas del Caribe y en las regiones costeras del trópico en América por los pueblos nativos mucho antes de la llegada de los españoles, que trajeron la técnica de crear postres a base de natillas y cremas que adaptaron a los ingredientes que encontraron acá.

La receta evolucionó hasta convertirse en el postre distintivo que es hoy, popularizándose como un element básico de la Navidad, pasando de generación en generación.

Recientemente, el tembleque fue reconocido como el segundo mejor postre del mundo por el portal gastronómico TasteAtlas, lo que resalta su importancia cultural y sabor único.

Receta de tembleque

Ingredientes

1 lata leche de coco

¼ taza azúcar

3 cdas maicena

Canela

Procedimiento