El director regional de ONU Turismo para las Américas, Gustavo Santos, aseguró que Latinoamérica y el Caribe son el “territorio promisorio del turismo del futuro”, gracias a su autenticidad, naturaleza e identidad cultural.

Latinoamérica y el Caribe poseen una “potencialidad enorme” para convertirse en la región de mayor atracción turística y capacidad de experiencia en el futuro global, según Santos.

Esta expectativa se basa en los recursos únicos de la región, como la naturaleza, la identidad, la reserva patrimonial y las “culturas vivas” que los turistas de todo el planeta están comenzando a demandar.

Santos explicó que el nuevo paradigma, impulsado por el avance de la Inteligencia Artificial (IA) y la omnipresencia de lo virtual, hará que la tecnología y lo digital se conviertan en lo “común” y “vulgar’. En contraste, lo más aspiracional y demandado será “lo real”, es decir, “la experiencia distintiva, identitaria y auténtica”.

“La experiencia real, distintiva e identitaria en Latinoamérica y el Caribe es la autenticidad, es naturaleza y es el territorio, con la gran oportunidad para que el turismo se convierta en su factor de desarrollo principal”, enfatizó el funcionario de ONU Turismo.

De acuerdo con Santos, la región centroamericana ya muestra “un dinamismo extraordinario y un crecimiento notable en turismo”. Es el subsector de la región que más crece, impulsado fundamentalmente por Guatemala y El Salvador, junto a Panamá.

ONU Turismo enfatiza la importancia de planes innovadores para asegurar que esta respuesta positiva se mantenga sostenible. Para Santos, el turismo debe verse como un “factor de redistribución de riqueza” y un “sector exportador”. En el caso de Guatemala, el turismo es actualmente el segundo factor de ingreso de divisas.

El potencial de captación de riqueza se apoya en los principales mercados emisores de turismo, según el director regional de ONU Turismo para las Américas, quien señaló que solo Estados Unidos gasta más de $160,000 millones al año en turismo.

“Es muy importante para la región tratar de captar la mayor cantidad de ese gasto turístico de un país desarrollado”, apuntó.

Por otro lado, la región también está siendo impactada por otros mercados emisores importantes, como los europeos y, más allá, los de Oriente, al destacar a China, gasta $200,000 millones anuales en turismo, dijo.

El mensaje de ONU Turismo para la región es que el producto a ofrecer “es ser nosotros mismos”. No es necesario inventar, sino “ser lo que somos, cuidar lo que tenemos, nuestro patrimonio natural y nuestro patrimonio cultural”.