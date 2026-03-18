Las cucarachas siguen encabezando el ranking de las plagas domésticas más persistentes, sobre todo en cocinas, baños y ambientes con humedad.

Frente al uso repetido de insecticidas industriales, cada vez más personas optan por alternativas caseras y entre ellas, el método de bicarbonato de sodio y azúcar se destaca por su sencillez, bajo costo y perfil menos agresivo para el entorno doméstico.

El funcionamiento de esta combinación responde a una lógica simple: el azúcar actúa como atrayente natural, mientras que el bicarbonato de sodio cumple el rol decisivo en la eliminación del insecto. Para las cucarachas, esta sustancia resulta letal, aunque en el uso hogareño se considera segura para humanos y mascotas, siempre que se respeten las cantidades recomendadas.

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Cómo actúa la mezcla y de qué forma usarla

La eficacia del método radica en su doble acción. Una vez ingerida, la mezcla genera una reacción interna que el organismo de la cucaracha no puede procesar. El preparado puede utilizarse en seco o transformarse en una pasta, agregando apenas unas gotas de agua, según el tipo de superficie donde se aplique.

Especialistas en control doméstico de plagas coinciden en que no es necesario reforzar la fórmula con productos agresivos. El bicarbonato y azúcar, bien dosificados, cumplen su función sin necesidad de sumar químicos más fuertes que pueden resultar irritantes o tóxicos.

Preparación básica y variantes posibles

Para la receta más común se recomienda mezclar partes iguales de bicarbonato de sodio y azúcar: por ejemplo, dos cucharadas de cada ingrediente. Algunas personas agregan cebolla en polvo o harina para potenciar el atractivo, aunque estos componentes no son imprescindibles para la efectividad del método.

La mezcla puede colocarse en recipientes pequeños, como tapas de botellas o platitos descartables, lo que facilita su distribución y evita el contacto directo con superficies sensibles del hogar.

Dónde colocar la mezcla para mejores resultados

La ubicación es clave para aumentar la efectividad del control de cucarachas. Los puntos más recomendados son aquellos donde suelen desplazarse o esconderse:

Debajo de electrodomésticos como la nevera o el microondas.

Cerca de tuberías, desagües y zonas húmedas.

Rincones oscuros, detrás de muebles y alacenas.

Dado que las cucarachas tienen gran capacidad para ocultarse, su erradicación suele transformarse en una tarea persistente que requiere constancia y estrategia.

Limpieza y prevención: el complemento indispensable

Más allá del uso del bicarbonato y azúcar, los especialistas subrayan que ninguna solución es efectiva sin una limpieza profunda del hogar. Eliminar restos de comida y otras fuentes de alimento aumenta notablemente las probabilidades de que las cucarachas se sientan atraídas por la mezcla.

Entre las medidas preventivas más eficaces se encuentran guardar los alimentos en recipientes herméticos, limpiar derrames al momento, sacar la basura con frecuencia, mantener las superficies secas y reducir la humedad en ambientes críticos.

Pequeños hábitos que, sostenidos en el tiempo, hacen una gran diferencia.

(En base a El Tiempo/GDA)