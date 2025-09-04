El reconocido show de dinosaurios “Jurassic Live”, que se presentó con éxito en Ponce, continúa su gira por varios pueblos de la isla. Esta producción combina efectos especiales, tecnología y una historia dirigida a cautivar a grandes y chicos.

Las funciones se llevarán a cabo el 7 de septiembre en Bayamón, el 14 de septiembre en Mayagüez y el 5 de octubre en el Centro de Bellas Artes de Humacao, todas en horarios de 1:00 p.m. y 5:00 p.m. El 28 de septiembre, en el Teatro Municipal de Cayey se presentará una función especial a la 1:00 p.m.

“Más que una exhibición, es una aventura única que combina acción, suspenso y tecnología. La trama sigue a un intrépido científico que viaja al mundo jurásico para estudiar a estas majestuosas criaturas. Sin embargo, su misión se complica cuando su ambicioso asistente idea un plan para capturarlas y venderlas al mejor postor”, detalla el comunicado de prensa.

Con dinosaurios a escala real, el espectáculo apuesta a brindar una experiencia inmersiva para toda la familia. Se unirán al elenco Brontosaurus, Stegosaurus, Allosaurus y Abelisaurus, cuatro nuevas incorporaciones que, junto a otros dinosaurios, se unirán a la misión de provocar emociones en el público.

Abel Durant, productor del evento, destacó que “Jurassic Live” “es mucho más que un espectáculo, es un viaje en el tiempo. Queremos que cada niño, cada familia, sienta la emoción de estar frente a frente con los dinosaurios y se lleve un recuerdo inolvidable que despierte la imaginación y la aventura”.

Para boletos, puedes acceder a Prtickets.com.