Las plantas de interior no solo tienen el efecto de conquistar por su poder para embellecer cualquier rincón del hogar, sino también por su valor para aportar a un ambiente más agradable. Las alternativas en el mercado parecen muchas. Nos impresionan con su belleza y la armonía que brindan. Pero lo cierto es que antes de seleccionar la adecuada es importante considerar factores determinantes para tener éxito en su desarrollo.

¿Necesitan mucho riego? ¿Soportan poca iluminación?

“Las plantas, además de su belleza natural, también cumplen funciones vitales en el ecosistema del hogar”, expresó la agrónoma Jennifer Lebrón, del vivero Plantas de Caparra. “No fueron creadas para vivir en tiestos o macetas, ni en rincones de salas iluminadas artificialmente. Sin embargo, algunas han demostrado una admirable capacidad de adaptación a nuestros hogares, convirtiéndose en aliadas silenciosas que embellecen espacios y mejoran sustancialmente la calidad del aire”, prosiguió.

PUBLICIDAD

En las del grupo de tamaño pequeño, sugiere las “pothos” (epipremnun aureum). “Su facilidad de cuidado y capacidad para adaptarse a distintas condiciones de luz la hacen ideal para principiantes”, explicó.

Las suculentas y los cactus son otra opción. “Ideales para rincones pequeños. Requieren poco riego y toleran luz media alta”.

¿Te interesa conocer más opciones? Lebrón menciona otras a continuación:

Spathiphyllum

La "spathiphyllum" es fácil de cuidar. ( Carlos Rivera Giusti )

“Si comenzamos con las plantas de mesa o de estante, los spathiphyllum siempre son una buena alternativa. Son plantas que les gusta el agua”, explicó Lebrón y resaltó que saber cuándo regarla dependerá de dónde se coloque. “En lugares frescos, la tierra va a secarse un poco más lento en comparación con lugares más cálidos”, resaltó, por lo que es recomendable tocar la tierra del tiesto para saber si está seca. “Si está húmeda, esperamos un día más para echarle agua”.

Sansevieria

A la "sansevieria" le gustan los lugares iluminados. ( Carlos Rivera Giusti )

“A esta planta le gusta estar bien seca”, aclaró la agrónoma. Lo usual es echarle agua una vez al mes. Debe estar en lugares bastante iluminados y que tengan bastante calor. “Si la tenemos en una terraza o en un balcón debe ser bien claro y caliente. Si la vamos a llevar al interior totalmente, sería colocarla cerca de una ventana donde reciba un poco de luz y calor”, recomendó.

Yucca

La yucca prefieren los lúgares cálidos. ( Carlos Rivera Giusti )

“Es una planta que tiende a crecer alta, así que les gusta los lugares donde haya espacio totalmente vertical. No son plantas bien frondosas”, detalló Lebrón. “Prefieren los lúgares cálidos. No les gusta mucho el agua”, agregó Lebrón, por lo que puede resultar buena opción para quienes olvidan regar con mayor frecuencia. “Debe estar cerca de la luz natural. Puede estar en sol como en sombra”. En asuntos de riego es importante verificar que el tiesto tenga drenaje para asegurarse de que no se estanque el agua y que no la afecte el exceso de humedad.

PUBLICIDAD

Zamioculca zamiifolia

La zamioculca zamiifolia es una planta que almacena agua. ( Carlos Rivera Giusti )

“En el riego se comporta como las suculentas”, resaltó la experta. Es una planta que almacena agua. “Tiene que estar bien seca para poder regarla. La manera de hacerlo es echarle agua, bastante, que salga del tiesto, y entonces dejarla secar y esperar mes y medio, hasta que esté bien seca”. En cuanto a la iluminación, “puede estar en lugares bien claros como en las terrazas”. Si bien se desarrolla bien en un área cálida, reveló que “si la vamos a poner en un baño, donde hay presencia de humedad”, no hay que regarla con frecuencia porque absorbe “la misma humedad de baño”.

Aglaonema

La aglaonema debe estar en áreas donde no haya acceso de sol. ( Carlos Rivera Giusti )

Existen diversas variedades. Es una de las favoritas de interior porque son coloridas. “No le gustan los lugares bien claritos”, especificó Lebrón. “No le puede dar en ningún momento sol, ni siquiera de un rayo de una ventana. No le gusta”, alertó. “Aunque todas las plantas ayudan a purificar el ambiente, la aglaonema es una de las plantas que más ayuda a limpiar las toxinas del aire”. Para regarla le echas agua hasta que salga del tiesto, y las dejas secar. “Entonces vas a ir tocando la tierra día tras día hasta que ya esté completamente seca”.

Dracaena

La dracaena es una de las especies favoritas como planta de interior. ( Carlos Rivera Giusti )

Dentro de sus variedades, existe la dracaena “lemon lime” verde con bordes amarillos, que es una de las más comunes. Sobre su riego, la tierra debe estar húmeda, pero verifica “que no esté demasiado saturada” de agua. Puede estar en espacios claros, así como sobrevivir en áreas menos iluminadas.

Para más información puedes llamar a Plantas de Caparra al (787) 286-2015 o accede a plantasdecaparra.com.