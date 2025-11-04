Estas son las frutas y vegetales que no debes guardar en la nevera
Contrario a lo que puedas pensar no siempre refrigerarlos es la opción para conservarlos.
La nevera es uno de los electrodomésticos más prácticos en la cocina, ya que facilita la conservación de los alimentos. Sin embargo, no siempre es la solución a todo.
De acuerdo con el blog de la marca Whirlpool, consultar la etiqueta de los productos o investigar la manera adecuada de almacenarlos ayuda a mantener el orden y la limpieza en este aparato, además de facilitar la preparación de las comidas.
Por su parte, el sitio especializado en nutrición EatingWell señala que aprender a conservar las frutas y vegetales reduce el desperdicio, pues muchas veces terminan pudriéndose o en la basura.
Otra ventaja de mantener la heladera ordenada y limpia, según lo indica un artículo de Harvard Health Publishing, es prevenir enfermedades transmitidas por microbios o toxinas que contaminan los alimentos y bebidas, tales como la Salmonella, norovirus, Listeria o Escherichia coli.
Por lo anterior, identificar el lugar correcto para almacenar los productos perecederos (en los que se incluyen las frutas y vegetales) es un paso clave para garantizar la seguridad alimentaria en los hogares.
El sitio especializado Martha Stewart explica que algunas frutas y vegetales continúan su proceso de maduración incluso después de ser cosechadas. Por eso es recomendable mantenerlas a temperatura ambiente hasta que alcancen su punto óptimo.
Ojo al gas etileno
Y según diversos especialistas, la mayoría de las frutas y vegetales presentan una maduración climatérica. Esto significa que al separarse de la planta siguen madurando gracias a la producción de gas etileno.
Dicho compuesto acelera cambios como el aumento de dulzor, el aroma, el color y la textura. Por eso para que duren más tiempo en buen estado, no mezcles frutas y vegetales productoras de etileno con las que son sensibles a este gas. Así las cosas, las frutas y vegetales más comunes que producen etileno son las manzanas, aguacates, tomates, guineos, papas. De otro lado, los alimentos sensibles al etileno incluyen las cebollas, lechugas, pepinillos, zanahorias y coliflor.
Frutas que no se deben guardar en la nevera
- Manzana: se mantienen frescas hasta 1 o 2 semanas fuera del refrigerador. Además, liberan etileno, por lo que pueden ayudar a madurar a otras frutas si se colocan juntas.
- Aguacate: maduran de manera uniforme a temperatura ambiente. Un truco es envolverlos en papel periódico o colocarlos junto a una manzana para acelerar el proceso.
- Guineo: lo ideal es conservarlos en la despensa o colgados en un gancho.
- Fresas, frambuesas, moras y arándanos: la humedad puede dañarlas. Se recomienda guardarlas en un recipiente ventilado y no lavarlas hasta el momento de consumo.
- Melón entero: debe estar fuera de la heladera porque al madurar desarrolla mejor su aroma. Una vez cortado, sí debe ponerse al frío para evitar bacterias.
- Peras: continúan madurando después de ser cosechadas; se pueden dejar fuera de la nevera y refrigerarlas solo cuando estén en su punto.
- Guayaba: el frío detiene su aroma característico y puede alterar su textura.
- Kiwis: si están verdes, maduran mejor a temperatura ambiente.
- Mango: desarrolla más sabor y jugosidad fuera de nevera. Y cuando ha madurado, se puede pasar al frío para prolongar unos días su vida útil.
- Papaya: madura más rápido a temperatura ambiente. Una vez lista, debe refrigerarse para evitar que se pase de término.
- Duraznos: al madurar en el tope del gabinete se vuelven más jugosos y dulces. En cambio, en la heladera pueden volverse harinosos.
- Piña: desarrollan mejor su dulzor natural fuera del refrigerador. Una vez peladas o cortadas, sí deben guardarse en el frío.
- Ciruelas: maduran mejor en el mostrador. En cambio, el refrigerador puede detener el proceso y dejarlas demasiado duras.
- Guanábana: se recomienda dejarla fuera de la heladera hasta que haya madurado; después puede refrigerarse para alargar su frescura.
Vegetales que son un no en el refrigerador
- Pimiento morrón: al guardarlos en nevera su piel puede perder firmeza y dejar de estar crujiente.
- Pepinillo: el frío puede volverlos acuosos y generar huecos en la piel. Lo ideal es conservarlos a temperatura ambiente.
- Ajo: en el refrigerador se torna gomoso. Es mejor almacenarlos en un lugar fresco, seco y alejado de fuentes de calor.
- Cebollas: la humedad del refrigerador favorece que se ablanden y enmohezcan. Se recomienda guardarlas en un sitio ventilado.
- Papas: el frío convierte su almidón en azúcar, lo que les da una textura arenosa y un sabor dulzón. Mejor guárdalas en una bolsa de papel a temperatura ambiente.
- Tomates: refrigerarlos altera su sabor y jugosidad; de preferencia, déjalos madurar fuera de nevera.