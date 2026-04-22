Más de 1,000 niños han sido impactados en tan solo meses desde el lanzamiento del programa educativo “Kids at Work” de la cadena de tiendas National Lumber. El próximo 9 de mayo la iniciativa llegará simultáneamente a los municipios de Guaynabo, Aguas Buenas, San Germán, Yauco y Yabucoa, llevando experiencias prácticas y gratuitas a cientos de familias en cada una de estas comunidades.

Dirigido a niños entre 5 y 12 años, “Kids at Work” ofrece talleres tipo handy crafts donde los participantes —junto con un adulto— desarrollan destrezas manuales, fomentan el trabajo en equipo y se exponen a habilidades prácticas que rara vez forman parte del entorno académico tradicional, detalla el comunicado de prensa.

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Las actividades se llevarán a cabo en horario de 9:00 a.m. a 12:00 p.m., con cupos limitados por tienda. Los padres interesados en que sus hijos formen parte de esta experiencia pueden registrarse a través de: https://ferreteriasnational.com/kids-at-work/

En un momento donde muchas actividades infantiles están dominadas por lo digital, el programa apuesta a devolver el valor de aprender con las manos, promoviendo la creatividad, la curiosidad y la conexión familiar a través de experiencias reales.

“El crecimiento que hemos visto en tan poco tiempo confirma la necesidad de espacios como este en nuestras comunidades. Queremos que los niños tengan la oportunidad de descubrir, crear y desarrollar habilidades que les acompañen toda la vida”, expresó Sandra Pullitza, portavoz del programa, mediante la nota de prensa.

Kids at Work forma parte del compromiso social de la empresa con el desarrollo comunitario, apostando a la educación práctica, la integración familiar y la formación de futuras generaciones con herramientas útiles para su crecimiento.