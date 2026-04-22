Con una jornada de concienciación y respeto al ambiente bajo el lema “El corazón del norte late por la Tierra”, el municipio de Vega Alta celebró hoy el Día del Planeta Tierra, enfatizando en la voluntad transformadora de niños y jóvenes de escuelas primarias y secundarias de la ciudad.

La actividad, en la que participaron 60 estudiantes de la escuela elemental Rafael Hernández Marín y la superior Ladislao Martínez Otero, se realizó en el nuevo mariposario de ese municipio. Entre otras actividades, los alumnos recibieron una charla educativa enfocada en “Acciones para cuidar la Tierra” y luego participaron de una caminata guiada por la vereda de la reserva natural del Bosque de Vega, donde ubica el Mariposario.

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Posteriormente se realizó una siembra de árboles frutales autóctonos, entre ellos aguate, icacos y roble nativo, entre otros. Por su parte, los alumnos de tercer grado participaron de manualidades educativas, como la elaboración y decoración de tiestos con material reciclado. También sembraron semillas de plantas para polinizadores, como Cosmos, Cleome y Talán Talán.

“Fue una experiencia muy alentadora y satisfactoria por demás. Niños y jóvenes estuvieron inmersos en desarrollar una conciencia de protección ambiental, que proteja al Planeta de la apatía e indiferencia que suele impedir acciones proactivas, que redunden en la conservación de los recursos naturales que sostienen la vida”, expresó la alcaldesa de Vega Alta, María Vega Pagán.

La alcaldesa enfatizó que si se estimula la práctica del reciclaje, sus dividendos sociales son el ahorro de energía, evitar la explotación de los recursos naturales, y se reduce la contaminación y su negativo impacto en el medioambiente.

“Cada persona, cada comunidad y cada institución puede influir en el destino del planeta, mediante su activa participación para proteger la calidad del aire, el acceso al agua potable y la estabilidad de los ecosistemas”, añadió Vega Pagán.

Paola Ríos Pantoja, directora del Mariposario, describió las actividades afines realizadas, que incluyeron, educación, prácticas de reciclaje, siembra de árboles nativos y semillas de plantas para los polinizadores, responsables de fortalecer la biodiversidad.

“El Mariposario de por sí, es un espacio amigable para los polinizadores, y la apreciación de la importancia de su labor en los ecosistemas. Toda nuestra labor, y la esencia de esta celebración, busca promover el respeto, sostenibilidad, fomento del reciclaje y de acciones más saludables con nuestro planeta”, pronunció Ríos Pantoja.

La 56ma Jornada Internacional de la Madre Tierra, fue instituida por las Naciones Unidas en 1970, para generar una conciencia ecológica colectiva a favor de un futuro sostenible para las nuevas generaciones.

Para esa fecha, cerca de 20 millones de personas salieron a las calles en Estados Unidos, para protestar contra los derrames de petróleo y la contaminación de los ríos. Como consecuencia, el 22 de abril se oficializó la celebración del Día Mundial de la Tierra, con el fin de incentivar el cuidado del medio ambiente.