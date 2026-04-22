Adaptarse al cambio climático dejó de ser un reto futuro para Puerto Rico y se ha convertido en una urgencia presente.

El aumento del nivel del mar, la erosión acelerada de las costas y la mayor frecuencia de eventos atmosféricos extremos obligan a repensar cómo protegemos nuestra isla y las soluciones a las que apostamos como país para fortalecer su resiliencia.

En ese contexto, iniciativas de reforestación costera como Rescate Costero, impulsada por FirstBank desde 2023, evidencian que la resiliencia no es un concepto abstracto, sino una política ambiental que puede ejecutarse, medirse y sostenerse en el tiempo.

Tras dos años de trabajo continuo, el programa está cerca de completar la siembra de 25,000 árboles nativos en zonas costeras vulnerables, reflejando el compromiso sostenido del banco con la protección ambiental y el fortalecimiento de la resiliencia del país.

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Rescate Costero cuenta con el apoyo de más de una decena de aliados estratégicos, entre ellos entidades sin fines de lucro y empresas privadas comprometidas con la conservación ambiental. ( Suministrada )

El valor del programa radica en su impacto tangible. Con la siembra alcanzada hasta el momento de 20,003 árboles en 34,748.39 pies lineales de playa, la iniciativa contribuye a la restauración de ecosistemas costeros, al fortalecimiento de la biodiversidad, a la estabilización natural de las costas y a la mejora en la calidad de vida de las comunidades cercanas. Estas siembras se han realizado en Aguada, Aguadilla, Arecibo, Barceloneta, Camuy, Humacao, Isabela, Loíza, Luquillo, Manatí, Naguabo, Quebradillas, Toa Baja y Yabucoa, con la participación de más de 950 voluntarios.

Rescate Costero cuenta con el apoyo de más de una decena de aliados estratégicos, entre ellos entidades sin fines de lucro y empresas privadas comprometidas con la conservación ambiental. Entre estas alianzas se destaca Vida Marina, una entidad reconocida por su labor científica en la relocalización y restauración de dunas costeras, cuya colaboración ha sido fundamental para fortalecer los esfuerzos de protección y recuperación de los ecosistemas costeros.

El 11 de abril, FirstBank realizó un evento de siembra de árboles en el Boulevard del Puerto en Yabucoa, y el 25 de abril llevará a cabo una nueva jornada en el Balneario de Patillas. ( Suministrada )

La participación activa de FirstBank y sus voluntarios ha sido fundamental para impulsar el programa, reafirmando su compromiso institucional con la sostenibilidad y el trabajo colaborativo en beneficio de las comunidades costeras. En momentos de alta vulnerabilidad ambiental, el rol de las organizaciones trasciende su operación cotidiana y se define por su capacidad de generar impacto positivo y duradero en las comunidades a las que sirven.

Busca más información en www.unoconelambiente.com. ( Suministrada )

El inicio del último año de Rescate Costero en la zona sudeste del país confirma esta visión integral. El 11 de abril, FirstBank realizó un evento de siembra de árboles en el Boulevard del Puerto en Yabucoa, y el 25 de abril llevará a cabo una nueva jornada en el Balneario de Patillas. A lo largo del año, el programa continuará movilizándose a otros municipios para expandir su impacto en comunidades costeras alrededor de la isla.

Las personas interesadas en participar pueden visitar www.unoconelambiente.com.

FirstBank es Miembro FDIC.