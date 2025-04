Es casi imposible huir de las redes sociales. Para muchas personas son el primer medio al que recurrimos para informarnos del mundo, de nuestros amigos o conocidos. Sin embargo, si estás planteándote subir contenido sobre tus hijos o ya lo haces debes tomar algunas precauciones.

Todo el contenido que publicamos en internet deja una huella digital, que no solemos tomar en cuenta al usar redes sociales. La seguridad y salud mental de tu hijo pueden verse afectadas por las fotos que decidas compartir. Te explicamos más sobre estos posibles peligros.

¿Cuáles son los riesgos de publicar fotos de tu hijo en redes sociales?

La tecnología nos permite quitarnos un peso de encima, pero también conlleva algunos riesgos cuando se trata de la divulgación de información personal. Subir fotos de menores de edad, específicamente de tus propios hijos, tiene más implicaciones negativas de las que te puedes imaginar.

La organización Family Online Safety Institute menciona que la ciberseguridad se ve fracturada cuando los padres deciden exponer la vida de sus hijos en internet.

Mientras más información compartas será más fácil para personas desconocidas acceder a datos específicos sobre la vida de tus hijos. Aunque esto parezca insignificante, en realidad no podemos saber qué pueden hacer las personas con esta información personal y los hacemos vulnerables a correr más riesgos.

Robo de identidad

Con tan solo una foto del cumpleaños, se obtiene mucha información sobre el menor. Normalmente, damos información real pensando que nada malo pasará, incluimos nombres, ubicación o la edad, por mencionar unos cuantos ejemplos.

Al infiltrar información, exponemos a que la imagen de los niños y niñas sea explotada en sitios manejados por la IA. La Australian Broadcasting Corporation (ABC) explica que esta inteligencia es entrenada con imágenes y datos personales en internet. Asimismo, las fotos pueden ser manipuladas para robar la identidad del menor con fines maliciosos.

Huella digital

Todo lo que se sube a internet se queda ahí permanentemente. La empresa de seguridad Kaspersky explica que a pesar de que podemos eliminar fotos y contenido de nuestras cuentas, en realidad siempre dejamos un rastro.

Estas publicaciones permiten que las personas tengan acceso a las vidas privadas de los niños que ni siquiera han tenido la opción de consensuar esto. De esta forma, las personas ajenas podrían hacer prejuicios sobre ellos, incluso a largo plazo.

Lo anterior puede dañar su autoestima y complicarles obtener puestos en empresas que estudian su huella digital para conocer a los aspirantes a puestos.

Daños emocionales

Como ya mencionamos, los infantes no están en la capacidad de consensuar la divulgación de sus rostros, cuerpos o vida privada y esto quiebra el vínculo de confianza con sus padres. Los menores tienen momentos vulnerables que deben ser respetados. Ten en mente que no sabemos si en un futuro se avergüencen o sientan lastimados por haber sido expuestos al mundo durante situaciones íntimas o simplemente por sentir que su privacidad no fue tomada en cuenta.

A continuación te ofrecemos varios consejos si tienes la intención de compartir fotos en redes sociales: