Petschats: la app para tu mascota
La plataforma local te ayudará a organizar tu vida y la de tus animales.
PUBLICIDAD
Ya está disponible Petschats, primera aplicación local para mascotas, cuya principal característica es una sección para buscar pareja a las mascotas.
La plataforma, que está disponible en Puerto Rico y eventualmente en los Estados Unidos, incluirá servicios para todo tipo de mascotas, una sección para buscarle pareja y servicios de agenda para su cuidado. También cuenta con un listado de cuidadores de mascotas que ofrecen entornos seguros y amigables en caso de que sus dueños tengan que viajar por motivos de negocios o vacaciones. Cada dueño de mascota compartirá su experiencia con el cuidador de mascota y le asignará una calificación al servicio.
Petschats será un espacio único de conexión donde se podrán crear perfiles para las mascotas, con galería de fotos y videos de actividades. También tendrá disponible:
- Funcionalidad para identificar potenciales parejas para cada mascota basado en su raza, sexo y localidad
- Servicio de mensajería para que los dueños de mascotas puedan ponerse en contacto
- Sección para publicar información sobre mascotas disponibles para adopción
Función de agenda para los siguientes servicios de mascotas:
- Cuido diurno y/o nocturno
- Adiestramientos
- Sacarlos a pasear
Petschats está disponible para iOS en el AppStore y para Android en el Play Store como Petschats.