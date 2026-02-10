Ya está disponible Petschats, primera aplicación local para mascotas, cuya principal característica es una sección para buscar pareja a las mascotas.

La plataforma, que está disponible en Puerto Rico y eventualmente en los Estados Unidos, incluirá servicios para todo tipo de mascotas, una sección para buscarle pareja y servicios de agenda para su cuidado. También cuenta con un listado de cuidadores de mascotas que ofrecen entornos seguros y amigables en caso de que sus dueños tengan que viajar por motivos de negocios o vacaciones. Cada dueño de mascota compartirá su experiencia con el cuidador de mascota y le asignará una calificación al servicio.

Petschats será un espacio único de conexión donde se podrán crear perfiles para las mascotas, con galería de fotos y videos de actividades. También tendrá disponible:

Funcionalidad para identificar potenciales parejas para cada mascota basado en su raza, sexo y localidad

Servicio de mensajería para que los dueños de mascotas puedan ponerse en contacto

Sección para publicar información sobre mascotas disponibles para adopción

Función de agenda para los siguientes servicios de mascotas:

Cuido diurno y/o nocturno

Adiestramientos

Sacarlos a pasear

Petschats está disponible para iOS en el AppStore y para Android en el Play Store como Petschats.