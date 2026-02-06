Recetas para que le robes el show a Bad Bunny
Cópialas y tenlas a la mano, porque además del domingo harás esta picadera más veces.
Si este domingo vas a ver el Super Bowl -o más bien el “half time show” del Super Bowl- en casa con tu corillo (sea en la tuya o como invitado) es obligado tener una buena picadera para que todo el mundo la pase bien.
Aquí te damos un par de opciones superfáciles y sin complicaciones para que no te esclavices en la cocina y la rompas. Tienes tiempo para planificar, así que no hay excusa para que te robes el show.
Las mejores alitas
Ingredientes
- 1 bolsa de 2 a 3 lbs. de alitas de pollo
- 1cda. baking powder
- sal y pimiento para sazonar
- 1/2 tz. salsa picante
- 1/3 tz. de mantequilla
Procedimiento
- Sazona las alitas con sal y pimienta, y reserva cubiertas en la nevera por al menos 8 horas.
- Seca bien las alitas con papel toalla pero sin restregarlas, más bien dándoles golpecitos con el papel.
- Colócalas en un bol y espolvoréalas con el baking powder hasta cubrirlas.
- Hornéalas a 425 grados Farenheit entre 45 a 60 minutos.
- Aparte mezcla la salsa picante y la mantequilla batiendo hasta que se vea brillosa.
- Retira las alitas del horno y cubre con la salsa.
Tips:
- Para alitas más crujientes usa una parrilla en la bandeja de hornear.
- Mantén las alitas entre calientes y tibias hasta el momento de server, y justo antes añade la salsa.
- Usa suficiente salsa sin encharcarlas para que no se pongan fofas.
Costillitas pa picar
Ingredientes
- 1 rack de costillas de cerdo (2 lbs. aprox.)
- 1/2 tz de miel
- 1/4 tz de soya
- 2 cdas vinagre de manzana
- 2 dientes de ajo machacados
- 1 pizca de jengibre
- 1 cdta de sal
- 1 cdta de pimienta
- 1 cdta ajo en polvo
- 1/2 cdta de paprika ahumada
Procedimiento
- Remueve la membrana blanca de las costillas, y corta cada Costilla individualmente.
- Sazónalas con la mezcla de sal, pimienta, ajo en polvo y paprika ahumada.
- Alinea las costillas en una bandeja cubierta con papel de aluminio y hornea por 45 minutos a 300 grados Farenheit.
- Mientras tanto, mezcla la miel, soya, vinagre, ajo machacado y jengibre, y reserva.
- Pasados 35 minutos retira las costillas del horno y cúbrelas con la salsa.
- Regresa al horno por 10 minutos más.
- Retira y deja reposar unos minutos antes de servir.
Sandwichitos de mezcla superfáciles
Ingredientes
- 2 latas de salchicha
- 1 tz de mayonesa
- 1 paquete de pan de sandwich
Procedimiento
- Procesa en una licuadora o licuadora de mano las salchichas y la mayonesa hasta crear una mezcla suave.
- Unta el pan con la mezcla y crea los sandwiches.
- Corta los bordes y luego corta los sandwiches en cuatro.
Dip de pollo y queso
Ingredientes
- 1 lata de pollo cocido
- 1 paquete de queso crema a temperatura ambiental
- 1/2 paquete de queso cheddar rallado
- una cuarta parte de una cebolla picadita
- 1 cda de perejil
Procedimiento
- En un bol mezcla todos los ingredientes hasta que se integren bien.
- Lleva a un molde y hornea a 425 grados Farenheit por 15 minutos.
- Sirve con galletas.