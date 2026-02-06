Si este domingo vas a ver el Super Bowl -o más bien el “half time show” del Super Bowl- en casa con tu corillo (sea en la tuya o como invitado) es obligado tener una buena picadera para que todo el mundo la pase bien.

Aquí te damos un par de opciones superfáciles y sin complicaciones para que no te esclavices en la cocina y la rompas. Tienes tiempo para planificar, así que no hay excusa para que te robes el show.

Las mejores alitas

El secreto está en el "baking powder". ( Shutterstock )

Ingredientes

1 bolsa de 2 a 3 lbs. de alitas de pollo

1cda. baking powder

sal y pimiento para sazonar

1/2 tz. salsa picante

1/3 tz. de mantequilla

Procedimiento

Sazona las alitas con sal y pimienta, y reserva cubiertas en la nevera por al menos 8 horas. Seca bien las alitas con papel toalla pero sin restregarlas, más bien dándoles golpecitos con el papel. Colócalas en un bol y espolvoréalas con el baking powder hasta cubrirlas. Hornéalas a 425 grados Farenheit entre 45 a 60 minutos. Aparte mezcla la salsa picante y la mantequilla batiendo hasta que se vea brillosa. Retira las alitas del horno y cubre con la salsa.

Tips:

Para alitas más crujientes usa una parrilla en la bandeja de hornear. Mantén las alitas entre calientes y tibias hasta el momento de server, y justo antes añade la salsa. Usa suficiente salsa sin encharcarlas para que no se pongan fofas.

Costillitas pa picar

Estas costillas no se cocinan en el "rack", las cortas individualmente. ( Shutterstock )

Ingredientes

1 rack de costillas de cerdo (2 lbs. aprox.)

1/2 tz de miel

1/4 tz de soya

2 cdas vinagre de manzana

2 dientes de ajo machacados

1 pizca de jengibre

1 cdta de sal

1 cdta de pimienta

1 cdta ajo en polvo

1/2 cdta de paprika ahumada

Procedimiento

Remueve la membrana blanca de las costillas, y corta cada Costilla individualmente. Sazónalas con la mezcla de sal, pimienta, ajo en polvo y paprika ahumada. Alinea las costillas en una bandeja cubierta con papel de aluminio y hornea por 45 minutos a 300 grados Farenheit. Mientras tanto, mezcla la miel, soya, vinagre, ajo machacado y jengibre, y reserva. Pasados 35 minutos retira las costillas del horno y cúbrelas con la salsa. Regresa al horno por 10 minutos más. Retira y deja reposar unos minutos antes de servir.

Sandwichitos de mezcla superfáciles

Te sorprenderá el sabor de estos sandwichitos. ( Archivo )

Ingredientes

2 latas de salchicha

1 tz de mayonesa

1 paquete de pan de sandwich

Procedimiento

Procesa en una licuadora o licuadora de mano las salchichas y la mayonesa hasta crear una mezcla suave. Unta el pan con la mezcla y crea los sandwiches. Corta los bordes y luego corta los sandwiches en cuatro.

Dip de pollo y queso

Mezcla todo y pa'l horno, más fácil no se puede. ( Shutterstock )

Ingredientes

1 lata de pollo cocido

1 paquete de queso crema a temperatura ambiental

1/2 paquete de queso cheddar rallado

una cuarta parte de una cebolla picadita

1 cda de perejil

Procedimiento