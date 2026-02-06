Si este domingo vas a ver el Super Bowl -o más bien el “half time show” del Super Bowl- en casa con tu corillo (sea en la tuya o como invitado) es obligado tener una buena picadera para que todo el mundo la pase bien.

Aquí te damos un par de opciones superfáciles y sin complicaciones para que no te esclavices en la cocina y la rompas. Tienes tiempo para planificar, así que no hay excusa para que te robes el show.

Las mejores alitas

El secreto está en el "baking powder".
(Shutterstock)

Ingredientes

  • 1 bolsa de 2 a 3 lbs. de alitas de pollo
  • 1cda. baking powder
  • sal y pimiento para sazonar
  • 1/2 tz. salsa picante
  • 1/3 tz. de mantequilla

Procedimiento

  1. Sazona las alitas con sal y pimienta, y reserva cubiertas en la nevera por al menos 8 horas.
  2. Seca bien las alitas con papel toalla pero sin restregarlas, más bien dándoles golpecitos con el papel.
  3. Colócalas en un bol y espolvoréalas con el baking powder hasta cubrirlas.
  4. Hornéalas a 425 grados Farenheit entre 45 a 60 minutos.
  5. Aparte mezcla la salsa picante y la mantequilla batiendo hasta que se vea brillosa.
  6. Retira las alitas del horno y cubre con la salsa.

Tips:

  1. Para alitas más crujientes usa una parrilla en la bandeja de hornear.
  2. Mantén las alitas entre calientes y tibias hasta el momento de server, y justo antes añade la salsa.
  3. Usa suficiente salsa sin encharcarlas para que no se pongan fofas.

Costillitas pa picar

Estas costillas no se cocinan en el "rack", las cortas individualmente.
(Shutterstock)

Ingredientes

  • 1 rack de costillas de cerdo (2 lbs. aprox.)
  • 1/2 tz de miel
  • 1/4 tz de soya
  • 2 cdas vinagre de manzana
  • 2 dientes de ajo machacados
  • 1 pizca de jengibre
  • 1 cdta de sal
  • 1 cdta de pimienta
  • 1 cdta ajo en polvo
  • 1/2 cdta de paprika ahumada

Procedimiento

  1. Remueve la membrana blanca de las costillas, y corta cada Costilla individualmente.
  2. Sazónalas con la mezcla de sal, pimienta, ajo en polvo y paprika ahumada.
  3. Alinea las costillas en una bandeja cubierta con papel de aluminio y hornea por 45 minutos a 300 grados Farenheit.
  4. Mientras tanto, mezcla la miel, soya, vinagre, ajo machacado y jengibre, y reserva.
  5. Pasados 35 minutos retira las costillas del horno y cúbrelas con la salsa.
  6. Regresa al horno por 10 minutos más.
  7. Retira y deja reposar unos minutos antes de servir.

Sandwichitos de mezcla superfáciles

Te sorprenderá el sabor de estos sandwichitos.
(Archivo)

Ingredientes

  • 2 latas de salchicha
  • 1 tz de mayonesa
  • 1 paquete de pan de sandwich

Procedimiento

  1. Procesa en una licuadora o licuadora de mano las salchichas y la mayonesa hasta crear una mezcla suave.
  2. Unta el pan con la mezcla y crea los sandwiches.
  3. Corta los bordes y luego corta los sandwiches en cuatro.

Dip de pollo y queso

Mezcla todo y pa'l horno, más fácil no se puede.
(Shutterstock)

Ingredientes

  • 1 lata de pollo cocido
  • 1 paquete de queso crema a temperatura ambiental
  • 1/2 paquete de queso cheddar rallado
  • una cuarta parte de una cebolla picadita
  • 1 cda de perejil

Procedimiento

  1. En un bol mezcla todos los ingredientes hasta que se integren bien.
  2. Lleva a un molde y hornea a 425 grados Farenheit por 15 minutos.
  3. Sirve con galletas.