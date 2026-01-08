República Dominicana dará un giro a su estrategia turística en 2026 al apostar por el turismo deportivo y al desarrollo de nuevos destinos para los visitantes.

“El turismo deportivo es una herramienta clave para seguir posicionando a la República Dominicana como líder regional”, dijo David Collado, ministro de Turismo del país, en declaraciones que recoge el medio Caribbean News Digital.

La estrategia será anunciada en la próxima Feria Internacional de Turismo, que se celebrará en Madrid del 21 al 28 de enero.

Eventos como el PGA Corales, Oceanman, Ironman, República Dominicana Open (ATP), Master of the Ocean, Cabarete Pro, Noches de Leyendas y los Juegos Centroamericanos, entre otros, se presentan como polos principals de la estrategia, que se ha anunciado recibirá inversiones superiores a los $2,000 millones para eventos internacionales y promoción especializada.

PUBLICIDAD

De acuerdo a Caribbean News, el presidente de la Asociación Dominicana de Turismo Deportivo, Yerik Pérez, ha discho que el país atraviesa “su mejor momento” para transformar los eventos deportivos en una industria rentable y sostenible con gran potencial de crecimiento. Según Pérez, el turista deportivo tiene un gasto promedio superior al del visitante tradicional.

“No vienen solo por la competencia, sino por la experiencia completa del destino”, indicó.

De cara a FITUR 2026, Collado señaló que la promoción turística del país se enfocará además en una diversificación estratégica de destinos, destacando los avances en turismo sostenible y de aventura. En ese contexto, Miches, Samaná y Pedernales serán presentados como Destinos Destacados 2026, reflejo del nuevo modelo de desarrollo turístico que impulsa el Gobierno.

República Dominicana cerró el 2025 con cifras récord de visitantes (más de 11 millones) y se proyecta que 2026 mantenga esta tendencia ascendente.

Este año, además, República Dominicana celebrará también el Festival Presidente, que regresa en 2026 tras nueve años de ausencia, reuniendo talento local e internacional en la mayor celebración musical del Caribe.

(Esta historia contiene información generada con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial.)