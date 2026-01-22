Las tendencias de búsquedas para las vacaciones de 2026 muestran un cambio hacia viajes más intencionales y emocionales, en los que los viajeros buscan experiencias auténticas y personalizadas además de visitar destinos. La sostenibilidad y el bienestar también juegan un papel importante en la planificación.

Los viajeros ya no solo quieren “ver” un lugar, sino “sentirlo” y “conectar” con él. Esto se traduce en búsquedas de actividades como unirse a un proyecto de restauración de la naturaleza o aprender a cocinar la gastronomía del lugar.

Y es que según esta tendencia, la gente es más reflexiva sobre la razón detrás de sus viajes, lo que lleva a una planificación más estratégica y con propósito.

Ya no se ve a sí mismo como turista en el sentido tradicinal pues busca una inmersión en el estilo de vida y las tradiciones de la comunidad local, ya no como espectador pasivo, sino como un participante activo en las actividades y experiencias.

Así las cosas, el uso de la inteligencia artificial está en aumento no solo como asistencia de búsqueda, sino como una herramienta de planificación que ayuda a crear itinerarios personalizados basados en intereses específicos, simplificando las búsquedas y reservaciones.

De otro lado, se privilegia un interés en destinos y alojamientos que cuidan el medio ambiente y promueven prácticas responsables con las comunidades locales.

El viajero “con conciencia” prefiere las temporadas ocultas (“hidden season”), o sea, descarta viajar en época de temporadas altas tradicionales para encontrar mejores precios, menos aglomeraciones y experiencias locales más ricas.

En Latinoamérica, los destinos que resaltan este año para quienes buscan ese tipo de experiencias son:

Costa Rica : Mantiene su reputación como un destino clave para el ecoturismo y el bienestar con aventura en la selva, canopy y retiros de yoga en entornos naturales, enfocándose en la sostenibilidad y la reconexión con la naturaleza.

: Mantiene su reputación como un destino clave para el ecoturismo y el bienestar con aventura en la selva, canopy y retiros de yoga en entornos naturales, enfocándose en la sostenibilidad y la reconexión con la naturaleza. Panamá : Ofrece una mezcla vibrante de cultura urbana con el Casco Antiguo de la capital con eje principal para descubrir mercados locales y disfrutar de una escena culinaria en auge.

: Ofrece una mezcla vibrante de cultura urbana con el Casco Antiguo de la capital con eje principal para descubrir mercados locales y disfrutar de una escena culinaria en auge. Colombia (Medellín y Eje Cafetero): El país se alinea con las tendencias globales de experiencias completas, sostenibles y auténticas, con inmersión cultural en Medellín (un destino popular para viajeros solitarios), y experiencias de agroturismo en el Eje Cafetero, conectando con la producción de café local y la vida rural.

(Medellín y Eje Cafetero): El país se alinea con las tendencias globales de experiencias completas, sostenibles y auténticas, con inmersión cultural en Medellín (un destino popular para viajeros solitarios), y experiencias de agroturismo en el Eje Cafetero, conectando con la producción de café local y la vida rural. La Patagonia (Chile y Argentina): Esta vasta región es líder en tendencias para los amantes de la naturaleza virgen y la aventura. Senderismo en el Parque Nacional Torres del Paine (Chile), con vistas a inmensas torres de granito, y caminatas a la Laguna de los Tres en Argentina para vistas del Monte Fitz Roy.

(Chile y Argentina): Esta vasta región es líder en tendencias para los amantes de la naturaleza virgen y la aventura. Senderismo en el Parque Nacional Torres del Paine (Chile), con vistas a inmensas torres de granito, y caminatas a la Laguna de los Tres en Argentina para vistas del Monte Fitz Roy. Bolivia: Considerado un destino para experiencias únicas y poco exploradas con recorridos por el Salar de Uyuni o visitas al mercado de las Brujas en La Paz, que ofrecen una inmersión cultural y paisajes surrealistas.

(Esta historia contiene información generada con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial.)