Quienes planean un viaje de último momento en estas Navidades deben considerar que la clave es buscar destinos con alta conectividad aérea, esto es, varios vuelos y aerolíneas al día, y que no requieran trámites complejos de visa.

El continente americano ofrece una amplia gama de destinos navideños, desde vibrantes celebraciones urbanas hasta paraísos invernales y escapadas cálidas.

Si viajas con un presupuesto ajustado, la clave será elegir destinos donde el tipo de cambio sea favorable o el costo de vida local permita disfrutar de grandes celebraciones sin gastar una fortuna.

Aquí tienes 5 opciones ideales para una escapada improvisada en América:

Colombia

Este país sigue siendo uno de los países más económicos de la región para los turistas. Medellín es famosa por sus fiestas de fin de año en hoteles y discotecas de El Poblado a precios razonables. La ciudad se transforma en un despliegue de luz y color a lo largo del río Medellín y en parques locales. Además de los famosos “Alumbrados”, muchas personas se reúnen en las calles de barrios tradicionales para ver la quema de los “años viejos” (muñecos de trapo). Entre las atracciones está recorrer las instalaciones lumínicas, disfrutar del ambiente local y su gastronomía navideña. El ambiente es vibrante, cálido y culturalmente rico.

Guatemala

La ciudad colonial Antigua Guatemala ofrece una de las despedidas de año más bellas y baratas del continente. Al ser una ciudad pequeña puedes recorrerla a pie y ahorrar en transporte. La multitud se reúne frente al Arco de Santa Catalina para el conteo regresivo, seguido de espectaculares fuegos artificiales sobre los volcanes. La comida callejera es deliciosa y extremadamente barata.

El Salvador

San Salvador se ha convertido en un destino emergente muy buscado por su seguridad y modernidad. El centro histórico se ilumina masivamente y el Parque de Diversiones Sunset Park en el Puerto de La Libertad ofrece una Navidad tropical única frente al mar. No requiere trámites complicados para la mayoría de los ciudadanos americanos y el uso del dólar facilita las transacciones.

México

La capital mexicana es inmensa y siempre tiene capacidad para recibir turistas de último momento. El Zócalo ya tiene instalada su iluminación monumental y hay pistas de hielo gratuitas. Puedes visitar el Mercado de Jamaica para ver la mayor exhibición de flores de Nochebuena del mundo. Otro destino dentro del país azteca es Puerto Vallarta, que a diferencia de Cancún o Los Cabos, ofrece una infraestructura que se adapta mejor a presupuestos modestos, con muchos hostales de alta calidad y apartamentos turísticos. La fiesta principal ocurre en el Malecón, con música en vivo, ambiente festivo y fuegos artificiales sobre la Bahía de Banderas, todo accesible sin pagar entrada. Los restaurantes locales fuera de la primera línea de playa ofrecen cenas a precios locales.

República Dominicana

A solo 45 minutos de vuelo desde San Juan, Santo Domingo es la opción más rápida para un cambio de ambiente. La Ciudad Colonial se llena de conciertos gratuitos, nacimientos vivientes y una gastronomía navideña exquisita que no se aleja de la que estamos acostumbrados en Puerto Rico (el tradicional puerco a la puya). Es ideal para una escapada de fin de semana sin gastar demasiado en transporte.

(Esta historia contiene información generada con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial.)