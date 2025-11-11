La vibra de estar en medio de una aventura de héroes y villanos es la temática principal del crucero Disney Destiny, que a partir de esta semana se suma a la flota de Disney Cruise Line. Inspirados en la dualidad del bien y el mal, la nueva embarcación zarpó por primera vez este lunes desde el Puerto Everglades en Fort Lauderdale, Florida.

La nueva apuesta de Disney, de aproximadamente 144,00 toneladas, cuenta con una capacidad estándar para 2,476 pasajeros y una máxima de 4,000. El alojamiento abarca 1,258 camarotes.

La embarcación ofrece atractivos que evocan personajes de Disney, Pixar y Marvel. La experiencia se inspira en producciones como “The Lion King”, “Hercules” y “One Hundred and One Dalmatians”. También, en legendarios famosos de filmes como “Guardians of the Galaxy”, “Black Panther”, “Spider-Man” y “Doctor Strange”, entre tantos otros.

El bautizo del crucero Disney Destiny contó la presentación en vivo de Susan Egan, madrina de la embarcación. ( Suministrada (Disney/Matt Stroshane) )

“Durante más de cien años, Disney ha divertido a nuestros fans de maneras nuevas e innovadoras, conectándolos con las historias que les encantan. Disney Cruise Line es una parte poderosa de ese legado”, expresó Josh D’Amaro, CEO de Disney Experiences durante la ceremonia inaugural, a la que Primera Hora tuvo acceso.

Joe Scott, presidente de Disney Signature Experiences, manifestó su entusiasmo ante el nuevo proyecto.

El show incluyó un espectáculo de drones, efectos especiales lumínicos, proyecciones y música en vivo. ( KILBY_PHOTO_LLC )

“El tema de los héroes y los villanos de Disney Destiny celebra a los personajes legendarios que han inspirado a generaciones de fans a soñar en grande. Mientras que nuestros villanos traviesos agregan un poco de entusiasmo inesperado”, dijo. “Todo se une durante un viaje inolvidable para invitados de todas las edades. Y estoy tan orgulloso del equipo por traer a la vida la magia de Disney en esta manera emocionante”.

Con Mickey y Minnie como capitanes, el evento inaugural contó con la cantante Susan Egan como madrina. La reconocida artista de Broadway es la que da voz a “Megara” en “Hércules”.

Disney Destiny ofrece opciones de estadías para cuatro y cinco noches con paradas en Castaway Cay y Lookout Cay en las Bahamas, dependiendo del itinerario. Como es usual en sus embarcaciones, el barco cuenta con habitaciones cuyas decoraciones evocan la fantasía de icónicos personajes del conglomerado de entretenimiento.

La inspiración creativa es extensiva a los espacios de comida y las presentaciones musicales, así como las atracciones en cubierta con sus piscinas y toboganes.

Para más detalles, accede a disneycruise.com.