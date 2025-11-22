Las canas son un producto del envejecimiento que aparecen como cabellos de color gris o blanco. Factores genéticos pueden influir en su irrupción temprana.

La ciencia ha descubierto que las canas salen cuando las células madres disminuyen y reducen la producción de melanocitos. Estos son los responsables de producir melatonina, que es lo que le da el color al cabello.

A pesar de que se suele ver gris o blanco, en realidad es un cabello sin pigmentos. Su aparición se suele dar con el envejecimiento, pero también se debe a otros factores como el sedentarismo, el tabaquismo, el consumo de alcohol, la carencia de vitaminas y la genética.

PUBLICIDAD

Estudios realizados en los últimos años asocian la irrupción de canas con el estrés crónico, que puede afectar el metabolismo corporal y causar cambios hormonales en las personas.

Algunas enfermedades como la neurofibromatosis, el hipotiroidismo, la anemia, el síndrome de Griscelli o el vitíligo también pueden producir la aparición temprana de canas.

Otros factores que pueden desencadenar la aparición prematura de canas incluyen deficiencias de vitamina B12, enfermedades relacionadas con la tiroides y afecciones como el vitíligo.

¿Es malo arrancarlas?

Muchas personas prefieren arrancarlas de raíz desde el momento en que las notan. Sin embargo, el dermatólogo francés Ramon Grimalt explicó en su cuenta de Instagram que arrancarlas no hará que aparezcan menos o más.

Según el experto, “seguirán saliendo al mismo ritmo”, y su aparición “no depende de si las sacamos, si las dejamos, si nos las pintamos, si las observamos”.

La reconocida dermatóloga española Marta García-Legaz, señaló que arrancar una cana solo elimina un folículo del cabello y las células pigmentarias ya se han perdido, por lo tanto, los cabellos nuevos que salgan también serán blancos.

“Al tirar del cabello puedes dañar el folículo y causar inflamación o heridas en el cuero cabelludo”, indicó la especialista.

No es recomendable tirar del cabello o arrancar canas como una solución a largo plazo. Las personas que desean eliminarlas, pueden cortarlas o teñirlas a su gusto.