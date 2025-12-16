De cara a la temporada pico de las fiestas, el Movimiento Social Pro Bienestar Animal (MOSPBA) lanzó su nueva campaña nueva campaña “Crea tu Kit Navideño Menos Ruido Más Compasión No Pirotecnia”, una iniciativa dirigida a orientar a los ciudadanos sobre medidas esenciales para proteger a las mascotas de los ruidos de los fuegos artificiales.

El esfuerzo mediático destaca la importancia de la prevención, el manejo del miedo y la creación de ambientes seguros para animales domésticos, quienes cada año se ven afectados por sonidos intensos, sobresaltos y episodios de ansiedad severa por esta práctica.

“La pirotecnia afecta profundamente el bienestar físico y emocional de nuestras mascotas. La educación y la prevención pueden marcar la diferencia entre una noche de terror y una experiencia segura”, expresó Lillian Garcia, presidenta MOSPBA.

La iniciativa busca que cada hogar pueda preparar un “Kit Navideño” para protegerlos, con artículos básicos y estrategias prácticas para reducir el estrés de las mascotas durante la temporada festiva.

Por un lado, MOSPBA recomienda que los cuidadores preparen un kit con los siguientes artículos:

Camisa de compresión (Thundershirt) para reducir la ansiedad.

Orejeras o protectores auditivos para mascotas.

Feromonas sintéticas (Adaptil o Feliway) en difusor o spray.

Medicamentos, relajantes, recetados por un veterinario, si aplica.

Manta o cama cómoda.

Envase con agua fresca disponible.

Caja transportadora o espacio seguro dentro del hogar.

Mientras tanto, la organización también ofrece estos “tips” esenciales para proteger a las mascotas durante la pirotecnia:

Sácalos a ejercitarse antes de que comiencen los ruidos.

El ejercicio reduce los niveles de ansiedad y facilita el descanso durante la noche.

Mantén a tu mascota dentro del hogar

Déjalo en un cuarto seguro, con puertas y ventanas cerradas. Nunca los dejes amarrados.

Crea un “refugio seguro”

Prepara un espacio con una casita, manta, juguetes y feromonas calmantes.

Usa música suave o ruido blanco

Ayuda a disimular los sonidos fuertes y da una sensación de ambiente controlado.

No regañes ni castigues el miedo

El miedo es involuntario. Tu mascota necesita apoyo, calma y contención emocional.

6. Verifica el collar, la placa y el microchip

En caso de escape, esta información es vital para una recuperación rápida.

En el caso de los gatos, estos son las sugerencias que puedes seguir:

Proveer cajas y áreas altas para esconderse Mantener puertas y ventanas cerradas No forzarlos a interactuar Permitirles elegir su propio refugio

A través de las redes sociales de la organización puede tener información para compartir y difundir un llamado a la responsabilidad y la convivencia respetuosa MOSPBA enfatiza que la pirotecnia, además de afectar a la población animal, también impacta a adultos mayores, personas con trastornos sensoriales, veteranos y familias con bebés.

“Invitamos a toda la comunidad a asumir la responsabilidad colectiva de reducir los efectos del ruido extremo y proteger a quienes más lo necesitan”, añadió MOSPBA.