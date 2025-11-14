El Día de Acción de Gracias es una conmemoración emblemática en Estados Unidos, centrada en la gratitud y los encuentros familiares.

En 2025, la celebración tendrá lugar el jueves, 27 de noviembre, correspondiente al cuarto jueves del mes. Ese día es considerado feriado federal y marca una pausa general para compartir y reconocer lo recibido durante el año.

Origen y desarrollo histórico de la festividad

La tradición se remonta al siglo XVII, cuando los peregrinos protestantes que viajaron en el Mayflower enfrentaron un invierno que redujo significativamente su población. La tribu Wampanoag les brindó apoyo enseñándoles técnicas de cultivo y supervivencia.

En 1621, tras la primera cosecha exitosa, los colonos llevaron a cabo una celebración de tres días como gesto de agradecimiento hacia los nativos, un episodio que se reconoce como el punto de partida del actual “Thanksgiving Day”.

Evolución hacia un feriado nacional

El carácter nacional de la fecha fue tomando forma con el paso de los años. En 1789, George Washington emitió la primera proclamación presidencial para convocar un Día de Acción de Gracias. Más adelante, Abraham Lincoln definió la celebración como una jornada anual para todo el país.

Finalmente, en 1941, el presidente Franklin D. Roosevelt oficializó la conmemoración en el cuarto jueves de noviembre, fijando la estructura actual del calendario festivo.

Prácticas y significado en la actualidad

El festejo se distingue por las cenas familiares en las que el pavo ocupa un lugar central junto con preparaciones tradicionales. Más allá de los alimentos, la fecha se orienta a agradecer los logros del año y fortalecer los vínculos personales.

Esta jornada representa un espacio de reflexión colectiva en el que millones de estadounidenses recuerdan sus raíces y los valores que han acompañado a su nación, asociados históricamente con prosperidad y resiliencia.

Expresiones para compartir en el Día de Acción de Gracias