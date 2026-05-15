La actriz Eileen Navarro busca que le saques el jugo al secreto mejor guardado de Hollywood con su taller de verano intensivo en el colectivo Estudio y Formación Actoral (EYFA), desde el próximo de junio.

Desde el 19 de junio, la educadora regresa al espacio liderado por el director y productor teatral Ángel Manuel García Velázquez y el coreógrafo Karlos Khalil para llevar a cabo su experiencia enfocada en dominar la técnica de Sanford Meisner, que se enfoca en el alumno desarrollar la escucha activa y la conexión real desde un escenario.

“Aquí no usamos la palabra ‘actuar’, usamos la palabra ‘hacer’ para mostrar que una onza de comportamiento vale más que una libra de palabras”, expresó Navarro a Primera Hora, asegurando que los participantes llevarán a cabo actividades donde pongan en práctica diversos aspectos, desde la comunicación no verbal hasta saber cómo reaccionar al impulso de otros.

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Navarro aseguró que estos talleres no sólo sacarán un mejor actor del individuo, sino una persona que pueda desenvolverse mejor en su diario vivir, con mayor seguridad a cada asunto sin tener que depender de las emociones.

“Actuar es el habilidad de vivir con verdad bajo circunstancias imaginarias, ese es el lema de Sanford Meisner. ¿Y qué se consigue con esto? Una reacción orgánica, una reacción creíble, tonos de voz y niveles actorales anivelados. Aprendes a resolver con la improvisación estudiada“, resaltó.

Los talleres se ofrecerán el 19 y 26 de junio, así como el 18 y 25 de julio. Los interesados tendrán hasta la última semana de mayo para matricularse en esta experiencia.

“Yo le doy las herramientas no sólo para el que es actor, o actor en formación, pero también para el que es abogado, conferenciante, político, es una técnica excelente para poder comunicar a través de la escucha activa“, sostuvo.