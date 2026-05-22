La memoria humana no funciona como un archivo exacto de los acontecimientos vividos. Cada vez que una persona recuerda una experiencia, el cerebro reorganiza imágenes, emociones e interpretaciones para reconstruir una nueva versión de ese momento, influida por el tiempo y por las emociones asociadas.

Según un artículo publicado por el diario El País, el cerebro registra las experiencias a través de los sentidos, pero no conserva los recuerdos como una copia fiel de lo ocurrido. En cambio, la memoria actúa como un proceso de reconstrucción en el que intervienen fragmentos de imágenes, emociones y asociaciones mentales.

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Jesús Molero, director de Balance Psicología, explicó a El País que “la memoria humana no es un registro fiel de lo que vimos ni de lo que ocurrió”.

El especialista señaló que los recuerdos no permanecen almacenados como en un “disco duro”, sino que se recrean cada vez que son evocadas determinadas experiencias.

El peso de las emociones en los recuerdos

La psicóloga sanitaria Beatriz Martínez indicó al diario español que las emociones cumplen un papel determinante en la forma en que las personas recuerdan un mismo acontecimiento. Según explicó, dos individuos pueden reconstruir de manera distinta una misma escena dependiendo de cómo se sintieron en ese momento y de las emociones asociadas al recuerdo.

Martínez sostuvo que el cerebro tiende a completar los vacíos de información con elementos imaginados. Puso como ejemplo una cena con amigos cuyos detalles concretos, como sabores o conversaciones, se van perdiendo con el paso del tiempo, mientras permanece una impresión emocional más general.

La especialista explicó que el hipocampo es la región cerebral encargada de registrar detalles más objetivos, como imágenes u olores, aunque esa información puede deteriorarse con el tiempo. En contraste, los componentes emocionales suelen permanecer durante más tiempo en la memoria.

La formación de falsos recuerdos

De acuerdo con el diario español, los expertos advierten que la imaginación puede contribuir a la creación de recuerdos falsos. Martínez señaló que repetir mentalmente escenas o reconstruir momentos a partir de fotografías y relatos familiares puede llevar a que una persona crea recordar situaciones que en realidad nunca vivió de manera consciente.

Molero añadió que las interferencias externas también pueden alterar la memoria. Comentarios repetidos, conversaciones frecuentes o pensamientos constantes sobre un hecho pueden mezclar elementos reales con otros imaginados, dificultando la diferenciación entre realidad y ficción.

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El artículo cita además investigaciones publicadas en Frontiers in Psychology y Scientific Reports, de Nature, que relacionan las emociones y distintos sistemas de memoria con la generación de recuerdos falsos. Los estudios señalan que una memoria semántica más desarrollada puede favorecer la construcción de interpretaciones generales, mientras que una memoria episódica más fuerte ayuda a conservar detalles más precisos de las experiencias.

Los especialistas consultados por El País coinciden en que los recuerdos influyen en la construcción de la identidad personal. Martínez afirmó que las personas elaboran narrativas sobre sí mismas a partir de experiencias y comentarios acumulados a lo largo del tiempo.

Por su parte, Molero explicó que los falsos recuerdos también cumplen una función adaptativa relacionada con la necesidad de mantener una identidad coherente y estable. Según indicó, el cerebro tiende a modificar ciertos recuerdos para ajustarlos al contexto emocional presente y reducir la sensación de incertidumbre.