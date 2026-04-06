Con motivo de la llegada de abril, Mes de la Educación Temprana, la Escuela Montessori San Cristóbal, organización sin fines de lucro la cual educa a los niños que residen en Hogar Cuna San Cristóbal y Hogar Niñito Jesús, se ha dado a tarea de orientar sobre los derechos de los niños.

La escuela, que desde su fundación promueve el desarrollo académico, emocional y social de los niños y niñas en un ambiente seguro y de respeto, busca sensibilizar a familias, educadores y comunidad en general sobre la importancia de conocer y defender estos derechos.

“Cada niño nace con un potencial inmenso y con derechos que deben ser respetados, protegidos y promovidos por la sociedad. Sin embargo, estos derechos solo se materializan cuando los adultos que los rodean —padres, madres, educadores, cuidadores y líderes comunitarios— los conocen y actúan conscientemente para defenderlos,” dijo Ruth Melián, directora ejecutiva de la Escuela Montessori San Cristóbal.

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“La educación en los primeros años de vida no se limita a la adquisición de conocimientos académicos; también abarca el desarrollo emocional, social, creativo y moral”, añadió Melián. “Es fundamental que todos los adultos comprendan que los niños tienen derechos propios y que protegerlos es una responsabilidad compartida por toda la sociedad.”

Durante este mes, la escuela enfatiza la relevancia de la Declaración de los Derechos del Niño, proclamada por la Organización de las Naciones Unidas en 1959, que reconoce los siguientes como los derechos de todo niño:

Identidad : Derecho a un nombre, nacionalidad y a conocer a su familia.

: Derecho a un nombre, nacionalidad y a conocer a su familia. Salud y alimentación : Acceso a atención médica, agua potable y nutrición adecuada.

: Acceso a atención médica, agua potable y nutrición adecuada. Educación : Enseñanza gratuita y obligatoria que desarrolle sus capacidades.

: Enseñanza gratuita y obligatoria que desarrolle sus capacidades. Protección : Seguridad contra el abuso, abandono, violencia y trabajo infantil.

: Seguridad contra el abuso, abandono, violencia y trabajo infantil. Familia : Derecho a vivir con sus padres y recibir amor y comprensión.

: Derecho a vivir con sus padres y recibir amor y comprensión. Participación y expresión : Derecho a opinar sobre temas que les afectan y ser escuchados.

: Derecho a opinar sobre temas que les afectan y ser escuchados. Recreación : Tiempo y espacio para jugar, descansar y practicar deporte.

: Tiempo y espacio para jugar, descansar y practicar deporte. No discriminación: Mismos derechos sin importar raza, religión, idioma, género o discapacidad.

Además, Melián destaca que los educadores juegan un papel crucial en la creación de ambientes escolares que modelen valores de respeto, inclusión, empatía y justicia, donde los niños puedan aprender, explorar y expresar su voz de manera segura y valorada.

La educadora también añadió que la Escuela Montessori San Cristóbal cerrará las actividades del Mes de la Educación Temprana y su campaña de orientación con dos eventos especiales, los cuales, además de promover el mensaje sobre los derechos de la niñez, serán vehículos de recaudación de fondos para la institución:

“Sembrando esperanza”: El 2 de mayo se llevará a cabo esta gala en el Centro de Bellas Artes de Caguas, con oferta gastronómica y la participación musical de Cuenta Regresiva y la Tuna de Segreles. Será a beneficio de la construcción del nuevo edificio de la escuela, el cual permitirá recibir a más niños de ambas instituciones y continuar ofreciendo educación integral de calidad.

Pasadía Familiar por la Niñez Cagüeña: El sábado 9 de mayo, en el Jardín Botánico y Cultural William Miranda Marín, de la Ciudad Criolla, se celebrará un día de diversión y educación para grandes y chicos, con juegos, música, lectura de cuentos y actividades variadas, tales como “goofy games”, manualidades, taller de huerto y composta, prometiendo un día lleno de magia, aprendizaje y sorpresas para toda la familia.

Para más información sobre el tema de los derechos de la niñoz o sobre ambos eventos, se puede llamar al (939) 337-5755 o acceder las plataformas de redes sociales de la escuela.