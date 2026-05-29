La aparición de grietas o rajaduras en una vivienda recién construida o recientemente remodelada es una situación frecuente. Más allá del impacto estético, este fenómeno suele despertar inquietud por la posibilidad de que exista un problema estructural de fondo.

Asentamientos del terreno

Una de las causas más comunes de las rajaduras en paredes nuevas es el asentamiento diferencial del terreno.

Este fenómeno ocurre cuando la fundación no se apoya de manera uniforme o cuando el suelo presenta variaciones en su capacidad portante. Los suelos arcillosos o heterogéneos pueden generar desplazamientos que se traducen en fisuras verticales, diagonales o en las aristas de puertas y ventanas.

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Los especialistas indican que este tipo de lesiones puede aparecer incluso en obras nuevas cuando no se realizó un estudio de suelo adecuado o cuando la estructura no fue diseñada para absorber determinados movimientos.

Otra causa habitual es la dilatación y contracción de los materiales debido a cambios de temperatura y humedad.

Durante los primeros meses posteriores a la construcción, revoques, ladrillos y capas de terminación experimentan variaciones volumétricas que pueden provocar fisuras superficiales.

Cuando no se incorporan juntas constructivas o se combinan materiales incompatibles, las tensiones generadas pueden manifestarse mediante grietas finas de pocos milímetros. Aunque generalmente no afectan la estabilidad de la estructura, pueden facilitar el ingreso de agua y derivar en otros problemas.

La influencia de la humedad

La humedad también es un factor relevante en la aparición temprana de rajaduras. Filtraciones, pérdidas en cañerías, napas altas o deficiencias en la aislación pueden debilitar los muros desde el interior y favorecer la formación de fisuras.

En viviendas nuevas es frecuente la condensación intersticial, un proceso que ocurre cuando el vapor de agua se acumula dentro de los muros y condensa en sectores fríos o con aislamiento insuficiente.

Esta situación puede deteriorar los revestimientos y favorecer la aparición de microfisuras que se agravan con el tiempo.

Diferencias entre fisuras y grietas

Desde el punto de vista técnico, las fisuras y las grietas no tienen la misma gravedad. Las fisuras suelen afectar únicamente las capas superficiales, como revoques o terminaciones, y no atraviesan los elementos portantes de la construcción.

Las grietas, en cambio, son fracturas más profundas que pueden comprometer ladrillos, hormigón u otros componentes estructurales. Su presencia puede estar asociada a desplazamientos de fundaciones, sobrecargas o errores de cálculo.

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Cuándo conviene consultar a un especialista

Los expertos recomiendan realizar una inspección técnica cuando la abertura supera algunos milímetros, cuando aumenta con el paso del tiempo o cuando se presenta junto con otros síntomas como puertas que dejan de cerrar correctamente, vidrios que se rompen sin causa aparente o desniveles en pisos.

De acuerdo con los criterios utilizados por especialistas, una grieta menor a 5 milímetros y estable en el tiempo no suele representar un riesgo inmediato, aunque requiere seguimiento. Para verificar si continúa activa, pueden colocarse testigos de yeso o vidrio que permitan detectar movimientos posteriores.

Si la abertura supera ese espesor, presenta una inclinación cercana a los 45 grados o se ubica en encuentros estructurales, podría estar vinculada con asentamientos en curso o desplazamientos significativos. En esos casos, se recomienda realizar un diagnóstico profesional para determinar las causas y definir las intervenciones necesarias.