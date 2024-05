Toallas con monogramas. Un soporte para cepillos de dientes para cuatro, en lugar de tres. Ropa de cama compartida. Para quienes reconstruyen su vida tras un divorcio, los objetos domésticos mundanos pueden ser recordatorios dolorosos de su matrimonio.

También puede ser difícil la ausencia de objetos que se fueron con el excónyuge.

Olivia Howell sabe muy bien cómo se siente, luego de pasar por su propio divorcio en 2019 tras ocho años de matrimonio y dos hijos. Su exesposo se fue con sus cosas y ella donó otros artículos que le provocaban emociones no deseadas a una tienda de artículos de segunda mano.

“Lo que quedó en casa era casi nada”, dijo.

Más tarde, Howell se puso a reponer las cosas y tratar de mejorar la experiencia para los demás a través de Fresh Starts (Comienzos Nuevos). Es una lista de regalos específicamente para la reconstrucción tras un divorcio, que también cuenta con expertos aprobados, en caos de que sean necesarios, y otros recursos.

Las listas de regalos de divorcio son parte de una tendencia a romper el estigma de los matrimonios fallidos, junto con las fiestas para celebrar el divorcio y los anuncios formales de éste —similares a las noticias sobre bodas y matrimonios.

Howell creó Fresh Starts desde cero con su hermana, Jenny Dreizen, quien se encontró en una situación similar tras el final de una relación larga. Casi tres años después de su lanzamiento, sigue siendo un recurso de apoyo poco común que ofrece registros específicos de divorcio para quienes empiezan de nuevo, y para los seres queridos que pueden tener dificultades para encontrar las palabras adecuadas y la manera de tender la mano.

“Pensé, ya sabes, tuve una lista de regalos para bebé y una lista de regalos de bodas. Ahora es cuando realmente necesito cosas para reacondicionar mi vida. Necesito el apoyo de la comunidad. Necesito toallas nuevas. Necesito sábanas nuevas, necesito utensilios nuevos”, dijo Howell, de 39 años.

Hoy en día, Fresh Starts tiene entre 50,000 y 70,000 visitantes mensuales. Las hermanas también tienen un podcast, “A Fresh Story” (Una historia nueva), donde los invitados hablan sobre cómo comenzaron de nuevo tras su divorcio o cómo manejaron otros cambios enormes en su vida.

Erin Eloise Tulberg, profesora de yoga, actriz y bailarina de Brooklyn, aún no finaliza su divorcio mientras resuelve los arreglos de la custodia de su hijo de 9 años. Comenzó a usar Fresh Starts el verano pasado luego de que un amigo se lo sugirió.

“Sentí la necesidad inmediata de conseguir mi propio apartamento. Me estaba mudando a un lugar sin absolutamente nada. No tenía muebles. No tenía utensilios de cocina. Tenía mi ropa y mis libros”, dijo Tulberg, de 37 años.

La situación, comentó, era “un poco aterradora”. Originaria del estado de Washington, sus familiares y amigos más cercanos se encuentran dispersos por todo el país.

“Fue una excelente manera para que mis amigos me apoyaran”, dijo Tulberg sobre su lista de regalos.

Flores, botellas de vino y un montón de “lo lamento” o “felicidades”, según quien lo diga, son a menudo las respuestas a la noticia sobre un divorcio. Quienes buscan apoyar a sus amigos o familiares no suelen pensar en la necesidad de una lámpara o sábanas nuevas, refirió Howell.

Es posible que tampoco comprendan el impacto emocional que pueden tener los objetos simples. Los artículos nuevos para el hogar en tiempos de ruptura y desesperación pueden acercar a la comunidad y convertirse en tótems, una especie de renacimiento, dijo Leslie Jamison, novelista y ensayista de Brooklyn cuyo último libro, “Splinters”, es una exploración personal de su propio divorcio.

“Parte de esto es una especie de fe, esperanza y confianza en que una nueva versión de la vida de uno, su hogar y familia no sólo es posible, sino que puede estar llena de belleza”, agregó. Howell, una de las primeras de sus amigas que se divorció, tenía seres queridos que la buscaban diariamente para asegurarse de que comiera y durmiera bien. Enviaron regalos para el Día de la Madre después de su separación, justo antes de esa conmemoración. Y la tranquilizaron con ofertas permanentes para ayudarla en cualquier forma.

Pero hubo muchas cosas que no comprendieron de inmediato.

“Cada vez que iba al baño me sentía fatal porque veía un soporte para cepillos de dientes para una vida que pensaba que iba a tener. Me hizo sentir mucha vergüenza y culpa, y todos esos otros sentimientos que vienen con el divorcio”, explicó Howell.

Un día, su hermana apareció con uno nuevo sólo para tres.

“Todavía me pongo sentimental al hablar de ello porque realmente pensé, ‘Ok, esto está sucediendo. Voy a estar bien’”, agregó Howell.

Para Tulberg, lo importante eran camas a juego para ella y su hijo: comparten un apartamento tipo estudio.

“De repente, recibí cosas que son reales y tangibles y no efímeras de todos mis amigos”, refirió. “Miro mis platos y sé exactamente de quién son. Mis amigos dicen que se siente bien poder darnos algo concreto y real”.

Se pueden crear muchas listas de regalos de minoristas para diversos propósitos, incluido el divorcio.

Fresh Starts utiliza Amazon. Sugiere paquetes de artículos que oscilan entre 99 y 500 dólares. Entre los elementos básicos del dormitorio, la cocina, la oficina en casa y el baño se encuentran una cortina para baño, un abrelatas, un reloj de noche y un humidificador. El sitio también agrupa paquetes por habitación, que incluyen ganchos para niños y una luz nocturna que proyecta las estrellas para el espacio de los más pequeños.

Los destinatarios pueden optar por la ruta de los regalos en paquete al elegir qué incluir en la lista, o seleccionar objetos específicos de ellos. También pueden elegir cualquier otra cosa en Amazon. Llegar al punto emocional que le permite a alguien recién separado buscar este tipo de ayuda tangible no siempre es fácil.

“Se trata de acompañar a las personas en el momento que están viviendo”, dijo Howell.

Hablar sobre el divorcio puede resultar incómodo. Fresh Starts ofrece instrucciones de texto que cubren cómo presentar una lista de regalos a los seres queridos, junto con sugerencias sobre lo que pueden responder los amigos y familiares.

Howell no describe las listas de divorcio como “listas de regalos”, sino como “listas de apoyo”. Algunos de sus usuarios también crean listas de regalos por otros motivos.

No todo el mundo está de acuerdo con su idea. Howell se entera de muchos que la detestan.

“Hay algunas personas que están muy en contra porque piensan que el divorcio no debería celebrarse. Nosotros decimos que el divorcio es una decisión valiente y que deberías ser honrado por esa decisión valiente y apoyado”, explicó.

Angela Ashurst-McGee, de 52 años, finalizó su divorcio en marzo después de 32 años de matrimonio y seis hijos. Ella y su esposo se turnaron para elegir lo que querían de su casa de 280 metros cuadrados (3,000 pies cuadrados), a una hora al sur de Salt Lake City, aproximadamente. Se enteró de las listas de regalos por medio de una amiga.

“Entonces fue como, quiero el sofá en la sala de estar, quiero el sofá en el solárium, quiero el cortasetos eléctrico. Quiero el taladro, ya sabes, llegue hasta la máquina para hacer gofres”, dijo. “Sólo a nivel práctico, necesitaba reemplazar varias cosas. Y también sentí que este es un gran evento de la vida en el que creo que como que deberíamos apoyar y celebrar”.

Una de sus hermanas configuró su lista de regalos en Amazon, sin utilizar Fresh Starts. Ashurst-McGee eligió algunas cosas solo por diversión entre sus elementos esenciales, incluidas luces parpadeantes para su patio trasero.

“Todos los que se acercaron dijeron: ‘Creo que es una gran idea, o se lo he sugerido a otras personas que conozco’. Es difícil saber qué hacer por alguien que se está divorciando aparte de decir, ya sabes, ‘qué pena’. Así que esto era algo concreto que la gente podía hacer”, refirió.

Concreto y, agregó, positivo.

“Creo que uno de los temores que tiene la gente es tomar partido”, opinó. “Y esto es algo que puedes hacer sin tomar partido. Es una visión de futuro. No denigra a la otra persona. No culpa a nadie. Es sólo un apoyo práctico”.